John Ternus, der das Amt des CEO bei Apple übernommen hat, betonte in seiner ersten Präsentation nachdrücklich, dass das iPhone das Herzstück der Marke bleiben wird. Dieser Ansatz ist eine wichtige Antwort auf Zweifel an der Zukunft von Smartphones im Zeitalter der AI und markiert eine grundlegende Wende in der Unternehmensstrategie. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com erklärte John Ternus bei seiner ersten Präsentation am Mittwoch das iPhone zum primären Produkt im Zeitalter der AI. Seiner Meinung nach gibt es weltweit kein anderes Produkt, das die Rolle eines persönlichen intelligenten Hubs besser ausfüllt als das iPhone.

Eine moderne Interpretation der Vision von Steve Jobs

Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von der Politik des ehemaligen Chefs Tim Cook. Während seiner Amtszeit versuchte Tim Cook, Wall-Street-Analysten zu erklären, dass Apple nicht nur aus einem einzigen Produkt — dem iPhone — bestehe. Zudem gab es in Online-Medien zuletzt vermehrt kritische Artikel, die behaupteten, die Ära der Smartphones sei vorbei und das Unternehmen müsse eine Ära nach dem iPhone erfinden.

John Ternus widersprach diesen Ansichten jedoch und machte das iPhone zum Kern der neuen Strategie für intelligente Assistenten. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz die wesentliche Entwicklungsrichtung des Unternehmens für die kommenden Jahre bestimmen wird.

Historische Parallelen und Zukunftsaussichten

Ein Blick auf die Unternehmensgeschichte zeigt, dass Steve Jobs vor 25 Jahren, im Jahr 2001, eine ähnliche Strategie für Mac-Computer verfolgte. Damals sagten viele Beobachter ebenfalls das Ende der Ära der Personal Computer voraus.

Auf der Macworld New York Präsentation widersprach Steve Jobs den pessimistischen Prognosen jener Zeit und betonte, dass Mac-Computer nicht an Bedeutung verlieren würden, sondern im Gegenteil in ihre dritte große Ära einträten. Während der Mac damals als digitaler Hub zur Vernetzung verschiedener digitaler Geräte diente, formt John Ternus heute dieselbe Idee rund um das iPhone.