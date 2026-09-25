Laut Ixbt.com hat der bekannte Insider Ice Universe die Bildschirmfähigkeiten des kommenden Flaggschiffs Xiaomi 18 Pro und des bisherigen Xiaomi 17 Ultra miteinander verglichen. Der Experte wies darauf hin, dass die Helligkeit und die Sichtbarkeit von Inhalten aufgrund der im Display des neuen Geräts verwendeten Spezialtechnologie deutlich abgenommen haben. Dies berichtet Ixbt.com .

Den Beobachtungen des Analysten zufolge bleiben die Bildqualität und die Lesbarkeit des Xiaomi 18 Pro-Bildschirms selbst bei deaktiviertem Privacy Mode deutlich hinter dem vorherigen Ultra-Modell zurück. Dies sei besonders dann deutlich sichtbar, wenn man nicht frontal, sondern aus einem schrägen Winkel auf den Bildschirm schaue.

Auswirkungen der Privatsphäre-Technologie auf den täglichen Gebrauch

Diese Technologie wurde ursprünglich entwickelt, um die persönlichen Daten des Smartphone-Besitzers vor neugierigen Blicken zu schützen und deren Sichtbarkeit einzuschränken. Aktuelle Vergleiche zeigen jedoch, dass sie selbst bei normaler Nutzung ohne aktive Schutzfunktion die Bildschirmqualität negativ beeinflusst.

Der Insider ist der Meinung, dass solche innovativen Lösungen den täglichen Medienkonsum erschweren und das Nutzererlebnis beeinträchtigen. Die Vorteile der Privatsphäre werden somit durch erhebliche Kompromisse bei der Bildschirmqualität erkauft.

Empfehlungen für zukünftige Flaggschiffe

Experten betonen, wie wichtig es ist, bei der Einführung solcher technologischen Lösungen den täglichen Komfort der Nutzer zu berücksichtigen. In seinen Schlussfolgerungen empfahl Ice Universe Xiaomi, diese Erfahrungen bei der Entwicklung künftiger Flaggschiff- Smartphones zu berücksichtigen.

Derzeit bleiben Bildschirmhelligkeit und Betrachtungswinkel einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile auf dem Smartphone-Markt. Hersteller müssen daher ernsthaft über ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und visuellem Komfort nachdenken.