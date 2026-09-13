Rekordstart für iPhone 18 Pro Verkäufe in China

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Rekordstart für iPhone 18 Pro Verkäufe in China

Die neuesten Flaggschiff-Geräte von Apple haben auf dem chinesischen Markt für noch größeres Interesse gesorgt als erwartet. Die Vorbestellungen für die iPhone 18 Pro-Serie sind im Land angelaufen, und die erste Charge war in kürzester Zeit vollständig ausverkauft. Diese hohe Nachfrage verdeutlicht die aktuellen Trends auf dem Smartphone-Markt und das Bedürfnis der Verbraucher nach neuen Technologien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von ixbt.com beginnt der Einstiegspreis für die neuen Smartphones in China bei 10.000 Yuan. Bereits in den ersten Stunden verlängerten sich die Lieferzeiten für bestimmte Konfigurationen auf der offiziellen Website, und auf einigen Handelsplattformen wurden vorübergehende Engpässe sowie Lieferverzögerungen verzeichnet.

Enorme Zahlen auf der Taobao-Plattform

Daten von Taobao, einer der größten Handelsplattformen Chinas, zeigen, dass die Verkäufe der iPhone 18 Pro-Serie in der ersten Stunde nach Beginn der Vorbestellungen mehr als doppelt so hoch waren wie die Zahlen des iPhone 17 Pro im Vorjahr. Dies bestätigt erneut, dass Fans der Marke die jährlich erscheinenden Flaggschiffe der neuen Generation mit großer Spannung erwarten.

Der Verkaufsstatistik zufolge war das 256 GB iPhone 18 Pro Max in der Farbe Bordeaux am ersten Tag am beliebtesten bei den Käufern. Zudem wurde bekannt gegeben, dass das Gesamtverkaufsvolumen von Apple-Produkten auf der Taobao Flash Sale-Plattform in der ersten Nacht der Vorbestellungen um mehr als das 25-fache gegenüber dem durchschnittlichen Tageswert gestiegen ist.

Lieferung und Zukunftspläne

Angesichts der hohen Nachfrage versuchten Vertreter der Plattform, die Kunden zu beruhigen. Sie erklärten, dass die Plattform über ausreichende Bestände der neuen Smartphones verfüge und die beliebtesten Konfigurationen regelmäßig nachgefüllt würden. Über 4.000 autorisierte Geschäfte in ganz China gewährleisten einen kontinuierlichen Lieferprozess.

Experten gehen davon aus, dass Kunden in einigen Regionen ihre Bestellungen dank der exzellenten Logistik innerhalb von nur 18 Minuten erhalten werden, sobald die Geräte in den freien Verkauf gehen. Dies zeigt, wie effizient die Lieferkette von Apple auf dem asiatischen Markt aufgebaut ist.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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