iQOO präsentiert ein Konzept-Smartphone mit einem 15 000 mA·ch-Akku

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iQOO präsentiert ein Konzept-Smartphone mit einem 15 000 mA·ch-Akku

Während sich der Markt für mobile Technologien rasant weiterentwickelt, testen Hersteller die neuesten Lösungen, um Nutzer zu überraschen. Wie ixbt.com berichtet, hat die Marke iQOO das Konzept-Smartphone iQOO X vorgestellt, in dem ihre fortschrittlichsten Ideen gebündelt sind. Das Gerät erregte mit seinen zukunftsweisenden Möglichkeiten und seinem riesigen Akku die Aufmerksamkeit von Experten. Darüber berichtet Ixbt.com.

Obwohl sich das Gerät noch im experimentellen Stadium befindet, hat das Unternehmen der Öffentlichkeit einen physischen Prototyp präsentiert. Den vorliegenden Informationen zufolge soll das Smartphone mit dem derzeit nicht existierenden und für eine ferne Zukunft vorgesehenen Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro sowie einem speziellen QX-Gaming-Chip ausgestattet werden. Zum Vergleich: Qualcomms kommendes Flaggschiff wird derzeit lediglich auf dem Niveau des Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro eingeschätzt.

Enorme Kapazität und fortschrittliche Display-Technologie

Eines der wichtigsten und bemerkenswertesten Merkmale des neuen Konzepts ist seine Energiequelle. Das Gerät soll mit einem modernen Festkörperakku namens Blue Ice ausgestattet werden, dessen enorme Kapazität 15 000 mA·ch beträgt. Das liegt um ein Mehrfaches über den Standards moderner Flaggschiff-Smartphones und ermöglicht es Nutzern, das Gerät tagelang ohne Ladegerät zu verwenden.

Auf der Vorderseite des Smartphones befindet sich ein riesiges 7-Zoll-LTPO-6.0-Display mit einer Auflösung von mehr als 2K und einer rekordverdächtigen Bildwiederholrate von 240 Hz. Der Bildschirm unterstützt außerdem fortschrittliche Technologien wie eine Touch-Abtastrate von 4800 Hz, einen Ultraschall-Fingerabdruckscanner, der sich über die Hälfte des Displays erstreckt, sowie eine dynamische, bereichsbasierte Bildwiederholrate.

Kamerafunktionen und Preispolitik

Auch die Fotofunktionen des Geräts wurden auf hohem Niveau konzipiert. Das Modell iQOO X soll mit folgender Kombination optischer Sensoren ausgestattet werden:

  • Eine von Sony entwickelte 200-Megapixel-Hauptkamera
  • Ein von Samsung entwickeltes 200-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv
  • Ein 50-Megapixel-Periskop-Teleobjektiv mit einem Samsung-Sensor
Obwohl sich das Gerät noch in der Konzept- und Testphase befindet, hat das Unternehmen auch seine voraussichtlichen Preise bekannt gegeben. Den vorliegenden Informationen zufolge beginnt der Preis des iQOO X bei 6999 Yuan für die Version mit 12 GB RAM und 500 GB Speicher, also etwa 1038 Dollar. Die Topkonfiguration mit 24 GB RAM und 1 TB internem Speicher soll 8599 Yuan kosten, etwa 1275 Dollar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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