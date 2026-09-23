Xiaomi 18 Pro Max vorgestellt: Weltweit erstes Smartphone mit Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Xiaomi hat offiziell sein neues mobiles Flaggschiff, das Xiaomi 18 Pro Max, vorgestellt. Laut ixbt.com ist dieses Gerät das erste in der Mobilfunkbranche, das mit dem neuesten 2nm Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Prozessor sowie einem dualen 200MP-Kamerasystem ausgestattet ist, das in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Dieses Flaggschiff zeichnet sich durch die Kombination fortschrittlicher Technologie mit hoher Leistung aus. Dies berichtet die Nachricht.

Display-Funktionen und Privatsphäre-System

Das Smartphone verfügt über ein Display mit extrem dünnen 0,99 mm Rändern, wobei das SuperPixel 2.0-Panel auf M11-Material basiert. Der Bildschirm erreicht eine Spitzenhelligkeit von 4000 nits und unterstützt den BT.2020-Farbraum sowie eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Ein wesentliches Merkmal des Displaysystems ist der hardwarebasierte Schutz persönlicher Daten.

Diese Privatsphäre-Funktion kann für das gesamte Smartphone oder für einzelne Anwendungen aktiviert werden. Das System ist in der Lage, Inhalte in Benachrichtigungen, Pop-up-Fenstern und dem Multitasking-Menü zu verbergen, wobei sensible Bereiche auf Pixelebene gesteuert werden. Die Privatsphäre-Einstellungen können über Super Xiao Ai verwaltet werden, und eine dedizierte, anpassbare KI-Taste ermöglicht den schnellen Zugriff.

Leistung und Kühlsystem

Das Gerät basiert auf dem 2nm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Prozessor. Die CPU-Frequenz erreicht 5 GHz, ein Rekordwert für Qualcomm-Mobilplattformen. Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, hat Xiaomi ein Kühlsystem in Form einer aktualisierten ringförmigen Dampfkammer integriert. Laut Unternehmensangaben kann das Smartphone selbst bei anspruchsvollen Spielen eine Stunde lang die maximale Bildrate halten.

Bei der Stromversorgung kommt ein Jinshajiang Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einer Kapazität von 8500 mAh zum Einsatz. Das Gerät ist zudem mit einem vergrößerten Vibrationsmotor, drei Lautsprechern und einem UWB-Modul zur präzisen Ortung kompatibler Geräte ausgestattet. Das Gehäuse ist gemäß den Standards IP66, IP68 und IP69 gegen Wasser und Staub geschützt.

Leica-Kameras und zweiter Bildschirm

Das Hauptkameramodul ist mit einem 1/1,28-Zoll 200MP-Sensor mit erweitertem Dynamikumfang ausgestattet. Das Periskop-Modul verwendet einen weiteren 200MP-Sensor mit 1/1,56-Zoll-Größe, der Telemakro-Aufnahmen aus einer Entfernung von 12 cm unterstützt. Die dritte Kamera ist ein 50MP Ultraweitwinkel-Sensor; alle Module wurden in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt.

Der zweite Bildschirm auf der Rückseite unterstützt nun über 100 Anwendungen, Informationskarten, Benachrichtigungen und Minispiele. Mit Hilfe von KI können personalisierte Gaming-Hintergründe erstellt und kleine persönliche Apps entwickelt werden. Der Preis für das Flaggschiff Xiaomi 18 Pro Max beträgt 1045 USD.