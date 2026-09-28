Kompakte Teleobjektive für Honor-Smartphones vorgestellt

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Kompakte Teleobjektive für Honor-Smartphones vorgestellt

Honor hat zwei neue externe Telekonverter für seine Flaggschiff-Smartphones vorgestellt. Laut ixbt.com erweitern diese Geräte die Aufnahmemöglichkeiten der Modelle Magic 9 und Magic 9 Pro Max erheblich und bieten mobilen Fotografie-Enthusiasten eine Zoom-Funktion auf professionellem Niveau. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Das erste Gerät der neuen Objektivreihe trägt den Namen G200 und verfügt über eine Brennweite von 200 mm. Dieses Zubehör ist vollständig mit beiden Smartphone-Modellen kompatibel und eignet sich hervorragend für Porträtaufnahmen, Nahaufnahmen und andere Szenen, die einen zusätzlichen Zoom erfordern.

Das Modell G200 und seine Möglichkeiten

In Bezug auf die technischen Daten verfügt das Modell G200 über ein kompaktes Gehäuse mit einer Länge von nur 81 Millimetern und einem Gewicht von etwa 88 Gramm. Laut ixbt.com lässt sich dieses Zubehör von den Abmessungen her leicht mit einem herkömmlichen Lippenstift vergleichen.

Daher können Benutzer es jederzeit als leichte und bequeme Ergänzung für ihr Smartphone bei sich tragen, ohne ihre allgemeine Fotoausrüstung zu belasten.

Honor G500 und Langstreckenaufnahmen

Als leistungsstärkere Lösung für große Entfernungen wurde der Honor G500 Telekonverter eingeführt. Dieses Gerät vergrößert die Eigenschaften der primären 85 mm Kamera des Magic 9 Pro Max Smartphones um das 5,88-fache.

Dadurch erreichen die Benutzer eine äquivalente Brennweite von 500 mm. Den angekündigten Spezifikationen zufolge ermöglicht dieses Unterstützungssystem Aufnahmen bei einer Brennweite von bis zu 14.000 mm.

Dieses fortschrittliche Zubehör richtet sich vor allem an professionelle und ambitionierte Fotografen, die gerne Konzerte, große Sportveranstaltungen und Wildtiere in der Natur fotografieren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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