Apple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor: das iPhone Duo

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Apple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor: das iPhone Duo

Apple hat einen bedeutenden Schritt in den erwarteten Markt für faltbare Smartphones gewagt und das iPhone Duo vorgestellt. Laut ixbt.com übertrifft das neue Gerät seinen Hauptkonkurrenten auf dem Markt, das Samsung Galaxy Z Fold8, in Bezug auf Wasser- und Staubschutz deutlich und erreicht das Niveau des Google Pixel 11 Pro Fold. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Es ist bekannt, dass Staub und feine Partikel bei faltbaren Smartphones schon immer ein Problem darstellten. Solche Fremdkörper gelangen oft in das komplexe Scharnier des Geräts und führen mit der Zeit zu Defekten. Der beim iPhone Duo eingeführte IP68-Standard garantiert, dass kein Staub in das Gehäuse eindringen kann.

Robustheit und Unterwasserfähigkeiten

Nach Angaben des Herstellers bleibt das neue faltbare Smartphone auch dann voll funktionsfähig, wenn es bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu 6 Metern unter Wasser getaucht wird. Gleichzeitig warnt der Tech-Gigant, dass dieser Schutz durch den natürlichen Verschleiß des Geräts im Laufe der Zeit abnehmen kann.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy Z Fold8 ist mit einem IP48-Schutz ausgestattet, der beim Schutz vor feinen Staubpartikeln deutlich hinter dem Apple-Gerät zurückbleibt. Das iPhone Duo überzeugt dabei nicht nur durch seinen Standard-Schutz, sondern auch durch seine konstruktiven Lösungen.

Konstruktion und aktuelle Funktionen

Die Robustheit des Geräts wird durch einen Titanrahmen, eine Titan-Schutzabdeckung und eine komplexe zehnlagige Displaystruktur gewährleistet. Dennoch ist auf den ersten Fotos, die Nutzer erreicht haben, die Falte auf dem 7,6-Zoll-großen Innendisplay deutlich sichtbar. Experten loben insbesondere die Ästhetik der Bildschirmanimationen.

Derzeit haben diese fortschrittlichen Geräte, einschließlich der neuen Flaggschiff-Generation, die Verkaufsphase erreicht, wobei das iPhone Duo ebenfalls dazu gehört. Zukünftige Praxistests werden zeigen, wie widerstandsfähig die mechanischen Komponenten des Geräts tatsächlich sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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