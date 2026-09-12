Apple äußert sich zu iPhone Duo Leaks und Datenschutz

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple, äußerte sich zum Datenschutz und den Datenleaks rund um das Projekt des ersten faltbaren Smartphones, dem iPhone Duo. Laut Ixbt.com räumte die Unternehmensführung ein, bestimmte Leaks zu bedauern, betonte jedoch, dass die Konkurrenz die Kerntechnologien nicht vollständig kopieren konnte. Dies berichtet Ixbt.com.

Laut Greg Joswiak ermöglichten Leaks im Internet der Konkurrenz, frühzeitig zu erkennen, dass Apple an faltbaren Geräten arbeitet. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass das 1:1,4-Bildschirmverhältnis des Geräts nicht geheim gehalten wurde, was zu verschiedenen „Zufällen“ in der Lieferkette führte.

Technologische Überlegenheit und verborgene Entwicklungen

Obwohl Informationen zum Bildschirmverhältnis vorab durchgesickert waren, gelang es den Apple-Ingenieuren, das wichtigste Geheimnis zu bewahren: das faltbare Nanotextur-Display. Das Unternehmen erklärte, dass das äußere Erscheinungsbild faltbarer Bildschirme zwar leicht zu kopieren sei, die spezielle Nanotextur-Technologie jedoch Probleme mit Knickstellen löse.

Diese Lösung zielt darauf ab, unangenehme haptische Empfindungen zu beseitigen und ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Genau dieser Aspekt unterscheidet das iPhone Duo deutlich von anderen faltbaren Telefonen auf dem Markt, und die Konkurrenz konnte diese Technologie nicht vollständig nachahmen.

Sicherheitsmaßnahmen und Wettbewerbsumfeld

Um zukünftige Informationsleaks zu verhindern, verwendete Apple für dieses Projekt einen speziellen internen Codenamen, der keinen Bezug zum eigentlichen Produkt hatte. Dennoch hat das teilweise Durchsickern von Informationen den Wettbewerb und das Interesse auf dem Markt weiter gesteigert.

Zur Erinnerung: Nach der Vorstellung des iPhone Duo erregte nicht nur die Konstruktion des Geräts, sondern auch die Öffnungsanimation der Software große Aufmerksamkeit. Ein Reddit-Nutzer versuchte sogar, eine spezielle App für das Galaxy Z Fold8 zu entwickeln, um eine ähnliche Faltanimation zu implementieren. Samsung wiederum sorgte mit seinen Kommentaren nach der Apple-Präsentation für hitzige Diskussionen in der Tech-Welt.