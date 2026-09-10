Welche Möglichkeiten bietet das neue iPhone Duo Gadget von Apple

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Welche Möglichkeiten bietet das neue iPhone Duo Gadget von Apple

In seiner neuesten Präsentation demonstrierte Apple die einzigartigen Funktionen des faltbaren iPhone Duo und nicht standardmäßige Szenarien für dessen täglichen Gebrauch. Dank seiner Konstruktion und neuer Software-Funktionen wird erwartet, dass sich dieses innovative Smartphone von einem einfachen Kommunikationsmittel zu einem multifunktionalen Assistenten entwickelt, was bei den Nutzern auf großes Interesse stößt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com kann das neue Gerät in halb geöffnetem Zustand auf einen Tisch gestellt werden, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Insbesondere können Benutzer Videos auf dem externen Bildschirm ansehen oder das Video auf einer Hälfte des internen Displays anzeigen, während die Steuerelemente auf der anderen Hälfte verbleiben. Dieser Ansatz erhöht den Bedienkomfort des Gadgets erheblich.

Universelles Gadget und neue Modi

Im halb geöffneten Standby-Modus kann das iPhone Duo kontinuierlich Kalender, Wetterinformationen, Wecker und andere notwendige Daten anzeigen. Gleichzeitig können die beiden Hälften des internen Displays unterschiedliche Inhalte gleichzeitig darstellen. Dadurch verwandelt sich das faltbare Gerät je nach Ausrichtung in einen Videobildschirm, eine Tischuhr, einen Wecker, ein Informationspanel oder sogar einen Smart Speaker.

Darüber hinaus haben die Hersteller eine Bildschirmtastatur eingeführt, die sich an den Faltwinkel des Gehäuses anpasst. Dies macht das Tippen komfortabler und bringt das Gerät näher an das Format eines kompakten Tablets oder Laptops heran.

Designmerkmale und erste Eindrücke

Als die ersten Fotos von Gerätebesitzern im Internet kursierten, wurden einige konstruktive Aspekte zum Diskussionsthema. Insbesondere ist die Falzstelle auf dem großen 7,6-Zoll-Innenbildschirm sichtbar, obwohl das Unternehmen eine offene Antwort zu diesem Thema vermieden hat. Dennoch loben Netzwerknutzer die schönen und flüssigen Bildschirmanimationen in der Benutzeroberfläche.

Es wird berichtet, dass vor dem Hintergrund dieser Präsentation in Russland der Prozess zur Annahme offizieller Vorbestellungen für die Modelle iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Duo begonnen hat. Wie neue Technologien auf dem Markt aufgenommen werden und wie gut sie die täglichen Bedürfnisse der Nutzer erfüllen, wird sich mit der Zeit zeigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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