SpaceX bringt erstmals Starlink V3 Satelliten mit Starship in den Orbit

Laut Ixbt.com hat das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Weltraumtechnologie erfolgreich abgeschlossen. Zum ersten Mal hat die überschwere Trägerrakete Starship ihre Nutzlast erfolgreich ausgesetzt, die ersten Starlink V3 Satelliten ins All befördert und eine stabile Verbindung zu ihnen hergestellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser Testflug markiert einen weiteren wichtigen Schritt für SpaceX. Berichten zufolge handelt es sich um den vierzehnten Testflug der überschweren Rakete des Unternehmens. Die Rakete soll insgesamt 26 Einheiten der neuen Starlink V3 Generation in den Orbit bringen, wobei der Prozess der sequenziellen Trennung auf etwa 30 Minuten ausgelegt ist.

Technische Fähigkeiten der neuen Satellitengeneration

Laut einer offiziellen Stellungnahme von Starlink-Vertretern wird der Start dieser Raumfahrzeugserie die Kapazitäten des globalen Internetnetzwerks drastisch erweitern. Die neue Serie ist in der Lage, die Gesamtkapazität des Satellitennetzwerks um 26 Tbit/s zu erhöhen. Dies bietet Nutzern weltweit eine noch schnellere und stabilere Verbindung.

Jede Starlink V3 Einheit verfügt über eine Datenübertragungskapazität von bis zu 1 Tbit/s im Downlink und bis zu 160 Gbit/s im Uplink. Bemerkenswert ist, dass die neuen Geräte laut den technischen Spezifikationen die vorherige Starlink V2 Generation bei der Downlink-Geschwindigkeit um das fast 10-fache und bei der Uplink-Geschwindigkeit um das 22-fache übertreffen.

Ergebnis modernisierter Technologien

Solch enorme Geschwindigkeits- und Effizienzwerte wurden nicht zufällig erreicht. Experten erklären, dass diese hohen Leistungswerte durch grundlegend aktualisierte Phased-Array-Antennen sowie verbesserte Laser-Kommunikationssysteme ermöglicht wurden. Diese Technologien erlauben eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung im All und halten eine stabile gegenseitige Verbindung zwischen den Satelliten aufrecht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verlief der Prozess der sequenziellen Aussetzung der Satelliten erfolgreich. Experten betonen, dass dieser erfolgreiche Schritt ein bedeutender Wendepunkt für die weitere Ausweitung der globalen Internetabdeckung und die vollständige Vorbereitung der Starship-Rakete für den kommerziellen Einsatz ist.