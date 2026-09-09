Apple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor — das iPhone Duo

Apple hat offiziell das iPhone Duo angekündigt, sein erstes faltbares Smartphone, das in der Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt hat. Laut ixbt.com ist dieses Gerät das erste Fold-Format-Gadget der Marke, von dem aufgrund seiner fortschrittlichen technischen Spezifikationen und seines schlanken Gehäuses ein wichtiger Wendepunkt unter den Flaggschiffen erwartet wird. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das neue Smartphone ist mit zwei einzigartigen Bildschirmen ausgestattet, wobei das externe Display eine Diagonale von 5,4 Zoll aufweist. Der interne Bildschirm bietet im aufgeklappten Zustand eine riesige Fläche von 7,6 Zoll, was 50 % größer ist als der Bildschirm des aktuellen iPhone 18 Pro Max und 80 % größer als das Display des iPhone 18 Pro. Beide Bildschirme unterstützen Apple Pencil Eingabestifte mit USB-C Schnittstelle.

Robustes Gehäuse und Sicherheit

Bei der Konstruktion des Geräts wird in großem Umfang eine hochwertige Titanlegierung verwendet, während der Bildschirm und die Rückseite durch robustes Ceramic Shield Glas geschützt sind. Das Gehäuse verfügt zudem über einen IP65-Schutz gegen Wasser und Staub. Für die biometrische Sicherheit ist ein Touch ID Sensor bequem in die Seitentaste integriert.

Technisch gesehen wird das iPhone Duo vom neuesten Apple A20 Pro Prozessor und einem zusätzlichen Display Engine Chip angetrieben. Für die Konnektivität kommt ein Apple C2 Modem zum Einsatz, das es ermöglicht, zwei Anwendungen gleichzeitig nahtlos nebeneinander auszuführen.

Akku und Preispolitik

Das Smartphone wird von zwei unabhängigen Akkus betrieben, von denen einer in jeder Gehäusehälfte untergebracht ist. Der Hersteller gibt an, dass dieses Gerät, das 21 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe mit einer vollen Ladung ermöglicht, das erste Apple Smartphone ist, das einen ganzen Tag mit einer einzigen Ladung auskommt. Die Schnellladetechnologie ermöglicht es, den Akku in nur 20 Minuten auf 50 % zu laden.

Das Hauptkameramodul umfasst zwei 48 MP Sensoren: Der primäre ist ein Weitwinkelobjektiv, das auch Zoomfunktionen übernimmt, und das zweite ist ein Ultraweitwinkelobjektiv. Der Startpreis für das iPhone Duo mit 256 GB internem Speicher beginnt bei 2.000 USD.

Nach Angaben des Unternehmens werden Vorbestellungen für dieses mit Spannung erwartete Gerät ab dem 16. Oktober dieses Jahres entgegengenommen. Der offene Verkauf beginnt eine Woche später, am 23. Oktober.