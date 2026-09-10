Sichtbare Knickfalte auf dem Innendisplay des iPhone Duo Smartphones entdeckt

Wie das Portal ixbt.com berichtet, haben die ersten Praxisfotos des neuen Apple-Flaggschiffs, des iPhone Duo, für hitzige Diskussionen im Internet gesorgt. Nach Erhalt des neuen Geräts wurde deutlich, dass auf dem riesigen 7,6-Zoll-Innendisplay eine deutliche Knickfalte zu sehen ist. Dieser Umstand fällt besonders aus bestimmten Winkeln und bei entsprechendem Lichteinfall auf und zieht die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Für ein Premium-Smartphone, das auf etwa 2000 US-Dollar geschätzt wird, hat dieser konstruktive Aspekt bereits Kritik hervorgerufen. Einige Beobachter fragen sich, wie Steve Jobs, der für sein Streben nach Perfektion bekannt war, einen solchen Mangel bewertet hätte. Dennoch haben die Hersteller ernsthafte Ingenieursarbeit in das neue Gerät investiert.

Komplexe Konstruktion und praktisches Ergebnis

Experten betonen, dass für das iPhone Duo eine spezielle mehrschichtige Konstruktion entwickelt wurde, die ein nanotexturiertes Polymer, eine robuste Titanbasis und einen fortschrittlichen Scharniermechanismus umfasst. Diese technologischen Lösungen sollten die Knickfalte eigentlich nahezu unsichtbar machen. In der Praxis zeigt sich jedoch deutlich, dass dieses Problem nicht vollständig gelöst wurde.

Angesichts der Marktstandards überrascht es viele, dass eine Marke, die als Symbol für Perfektion gilt, einen solchen visuellen Kompromiss eingegangen ist. Unter den Nutzern werden berechtigte Fragen gestellt, warum bei einem Flaggschiff mit einem so hohen Preis eine Knickfalte sichtbar bleibt.

Positive Aspekte und Zukunftsaussichten

Neben der negativen Kritik werden in sozialen Netzwerken auch andere Aspekte des Geräts diskutiert. Insbesondere loben die Nutzer die schönen und flüssigen Animationen beim Wechsel zwischen den Bildschirmen und erkennen an, dass Apple seine traditionellen Stärken in der Software beibehalten hat.

Dieser Fall bestätigt erneut, wie schwierig es ist, auf dem Markt für faltbare Displays konstruktive Perfektion zu erreichen. Egal wie fortschrittlich die Materialien der Tech-Giganten sind, es zeigt sich, dass die Technologie zur vollständigen Beseitigung von Display-Knickfalten noch nicht ausgereift ist.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen an der Behebung dieses Mangels arbeitet oder ihn in zukünftigen Gerätegenerationen weiter verbessert. Vorerst müssen die Nutzer diese konstruktive Eigenschaft zusammen mit der hohen Leistung und der interessanten Benutzeroberfläche akzeptieren.