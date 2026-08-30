Toyota folgt Tesla und setzt bei neuem Lexus auf Gigacasting

Der japanische Automobilriese Toyota bereitet die Produktion eines neuen Elektro-Crossovers für seine Premiummarke Lexus vor. Laut ixbt.com wird bei der Montage dieses vielversprechenden Modells die von Tesla populär gemachte Spitzentechnologie eingesetzt, insbesondere das Gigacasting-Verfahren zur Herstellung großer Aluminiumgussteile. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Es ist bekannt, dass die Gigacasting-Technologie es ermöglicht, viele einzelne Kleinteile durch eine einzige große Struktur zu ersetzen. Dies verkürzt die Produktionsschritte und reduziert das Gesamtgewicht des fertigen Fahrzeugs erheblich. Besonders bei Elektrofahrzeugen ist dieser Faktor entscheidend, da eine leichtere Karosserie den Energieverbrauch für die Fortbewegung senkt.

Vorteile der neuen Technologie

Experten weisen darauf hin, dass der Einsatz von Gigacasting-Elementen im neuen Lexus-Crossover dazu beitragen wird, die Reichweite durch die Gewichtsreduzierung um einige Prozent zu erhöhen. Obwohl andere moderne Fertigungslösungen für das Auto geheim gehalten werden, ist offensichtlich, dass das Unternehmen bestrebt ist, modernste Ansätze zu implementieren.

Traditionell testete Toyota seine fortschrittlichsten Technologien zunächst in seinen Werken in Japan oder den USA. Diesmal hat sich das Management jedoch für einen völlig anderen Weg entschieden und konzentriert sich primär auf den chinesischen Markt.

Intensiver Wettbewerb auf dem chinesischen Markt

Der Hauptgrund für diese Entscheidung ist der heftige Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge. Derzeit liegt Lexus in diesem Segment deutlich hinter den lokalen Herstellern zurück, und das Modell RZ ist das einzige vollwertige Elektrofahrzeug im chinesischen Portfolio der Marke.

Daher ist geplant, die Produktion des neuen Elektro-Crossovers im neuen Toyota-Werk in Shanghai aufzunehmen. Der Projektstart ist für den Herbst 2027 geplant, und dieser Schritt soll dazu beitragen, die Position der Marke in China wiederherzustellen.

In der Anfangsphase wird das Produktionsvolumen relativ gering sein; im ersten Jahr werden etwa 1.000 Fahrzeuge pro Monat erwartet. Später strebt Lexus jedoch an, die jährliche Produktion auf Zehntausende von Fahrzeugen zu steigern.

Derzeit werden der Name des Autos, die Spezifikationen des Antriebsstrangs, die Batteriekapazität und die genaue Reichweite geheim gehalten. Da China als Hauptmarkt vorgesehen ist, ist zudem nicht ausgeschlossen, dass dieser Crossover nicht in andere Länder exportiert wird.