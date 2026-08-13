Chinesischer Arzt führt Operation aus 5.000 Kilometern Entfernung durch (Video)

Nach Angaben des Pressedienstes des Gesundheitsministeriums hat ein chinesischer chirurgischer Onkologe erfolgreich eine komplexe Operation durchgeführt, um aus 5.000 Kilometern Entfernung einen bösartigen Tumor aus der Lunge eines Patienten zu entfernen.

Ein Patient aus dem Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang benötigte einen onkologischen Eingriff. Aufgrund des Mangels an qualifizierten Fachkräften entschied sich das örtliche Krankenhaus jedoch für den Einsatz eines von dem chinesischen Unternehmen MEDBOT entwickelten Operationsroboters.

Die Operation wurde von Luo Xingyuan, dem wissenschaftlichen Leiter der onkologischen Abteilung und leitenden Chirurgen eines Shanghaier Krankenhauses, durchgeführt. Trotz der 5.000 Kilometer Entfernung zwischen Patient und Chirurg wurde der Roboter über ein nahezu verzögerungs- und störungsfreies 5G-Kommunikationssystem gesteuert.

"Die Roboterchirurgie gehört zu den fortschrittlichsten minimalinvasiven Technologien. Die damit durchgeführten Operationen zeichnen sich durch hohe Präzision und ein minimales Komplikationsrisiko aus. Dadurch erholen sich Patienten nach der Operation schneller", sagte Luo.