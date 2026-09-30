Manchester City drohen harte Strafen und der Ausschluss aus der Liga

Ein beispielloser Vorfall erschüttert den englischen Fußball. Laut einer offiziellen Erklärung der Premier League wurde Manchester City für schuldig befunden, schwerwiegend gegen Finanzregeln verstoßen zu haben. Die Vorwürfe in fast allen der 115 Anklagepunkte wegen finanziellen Fehlverhaltens wurden bestätigt, was in der Fußballwelt für großes Aufsehen sorgt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit beschäftigt Experten und Fans eine zentrale Frage: Welche Strafe erwartet den zehnfachen Premier-League-Meister? Die möglichen Konsequenzen sind gravierend und reichen von massiven Geldstrafen über Punktabzüge und Transfersperren bis hin zum Ausschluss aus der Premier League.

Die schlimmsten Szenarien und die Gefahr des Abstiegs

Wie die Bild berichtet, hat der bekannte britische Journalist Ben Jacobs seine Prognosen für den schlimmsten Fall veröffentlicht. Seiner Meinung nach könnte Manchester City – auch wenn dies in der Praxis schwierig erscheint – bis in die fünfte Liga des englischen Fußballs zwangsabsteigen.

Auch Talksport hat über dieses beängstigende Szenario berichtet. Die English Football League (EFL), die die drei Profiligen unterhalb der Premier League umfasst, hat ihre Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit der Premier League signalisiert. Im Falle extremster Maßnahmen könnte dies dazu führen, dass Manchester City nicht nur aus der Premier League, sondern aus allen Ligen der English Football League ausgeschlossen wird.

Sollte eine solch drastische Entscheidung getroffen werden, droht dem berühmten Verein das komplette Aus im englischen Profifußball. Journalist Ben Jacobs betonte dazu: „Meinen Informationen nach fordert die Premier League einen beispiellosen Punktabzug und sogar den Abstieg von Manchester City in eine untere Liga.“

Diese Entwicklungen werden zweifellos nicht nur die Zukunft des Vereins, sondern auch das Finanz- und Rechtssystem der gesamten englischen Meisterschaft maßgeblich beeinflussen. Die Vereinsführung bereitet sich derzeit darauf vor, ihre Position in dieser Angelegenheit zu verteidigen.