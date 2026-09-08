Xiaomi stellt neues Fußbad vor

Xiaomi, bekannt für Kompaktheit und Funktionalität, hat ein neues Mijia-Gerät für die Fußpflege vorgestellt. Dieses innovative Fußbad kombiniert Wassererwärmung, Tiefenmassage und moderne Sterilisationsfunktionen, um müden Füßen nach einem langen Tag hochwertige Entspannung zu bieten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com ist eines der Hauptmerkmale des Geräts sein patentiertes Wasseraufbereitungs- und Desinfektionssystem. Ein spezielles UV-Element befindet sich im Wasserrohr und reinigt die Flüssigkeit während der Zirkulation effektiv. Der Hersteller gibt an, dass der Sterilisationsgrad bis zu 99,9 Prozent erreicht und kein Risiko eines Austritts von UV-Strahlung besteht.

Komfortables Massage- und Heizsystem

Das neue Gerät ist mit zwei rotierenden, silikonbeschichteten Scheiben ausgestattet, die Handbewegungen bei der Fußpflege perfekt imitieren. Benutzer können aus drei verschiedenen Modi wählen, die Bereiche von den Zehen und Fersen bis zum Fußgewölbe abdecken. Da die Massageelemente nahtlos gefertigt sind, sind sie sehr leicht zu reinigen und können einfach mit Wasser abgespült werden.

Die Höhe des Fußbads beträgt 358 mm, die Innentiefe 250 mm. Dies ermöglicht es, die Füße fast bis zu den Waden einzutauchen. Der schnelle Heizprozess erfolgt über ein 950 W DPS-System, wobei die Temperatur präzise in 1-Grad-Schritten von 35 bis 48 Grad eingestellt werden kann.

Sicherheit und zusätzlicher Komfort

Die Ingenieure von Xiaomi haben besonderes Augenmerk auf die Sicherheit des Geräts gelegt. Laut Ixbt.com verfügt das Mijia-Fußbad über ein siebenstufiges Schutzsystem, einschließlich Schutz gegen Stromleckagen, Überhitzung und Trockenlauf. Zudem kann ein spezieller Sicherheitsstecker die Stromzufuhr in nur 0,1 Sekunden unterbrechen.

Für eine einfache Bedienung ist das Gerät mit einem Timer von 5 bis 60 Minuten, einem modernen LED-Panel und einer Speicherfunktion für die letzten Einstellungen ausgestattet. Rollen für einfache Bewegung, ein Wasserablass an der Unterseite, ein herausnehmbarer Filter und eine Kabelhalterung machen den täglichen Gebrauch noch komfortabler.