Xiaomi stellt neue Serie großer Fernseher mit RGB-Mini LED-Technologie vor

Xiaomi hat einen bedeutenden Schritt auf dem Markt für Displaytechnologien gemacht und seine TV-Serie S Pro RGB 2027 vorgestellt, die über das erste RGB-Mini LED-Beleuchtungssystem des Unternehmens verfügt. Laut ixbt.com erregt diese Serie durch ihre fortschrittlichen Funktionen und Preisgestaltung Aufmerksamkeit, insbesondere das 98-Zoll-Modell, das in China nach staatlichen Subventionen 1715 Dollar kostet und in der Branche auf großes Interesse stößt. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Das neue Sortiment besteht aus vier Hauptmodellen mit Bildschirmdiagonalen von 65, 75, 85 und 98 Zoll. Unter Berücksichtigung der auf dem chinesischen Markt geltenden staatlichen Subventionen beginnen die Preise für diese Bildschirme bei 760, 890, 1115 bzw. 1715 Dollar. Dies gilt als eines der wettbewerbsfähigsten Angebote auf dem Markt für derart hochtechnologische Großbildschirme.

RGB-Mini LED-Technologie und Bildqualität

Der Hauptunterschied zwischen den S Pro RGB 2027-Modellen und herkömmlichen Mini LED-Geräten liegt in der Struktur des Beleuchtungssystems. Anstelle von herkömmlichen blauen Quantenpunkt-LEDs verwendet Xiaomi unabhängig steuerbare rote, grüne und blaue LEDs. Dieser Ansatz macht eine zusätzliche Lichtumwandlungsstufe überflüssig und erhöht die Genauigkeit der Farbwiedergabe erheblich.

In Kombination mit der Master Picture Engine 3.0-Technologie decken die Fernseher den BT.2020-Farbraum zu 100 Prozent ab. Die Spitzenhelligkeit der Bildschirme erreicht 5000 nits. Die Anzahl der lokalen Dimmzonen variiert je nach Diagonale: 2160 Zonen bei der 65-Zoll-Version, 2880 bei der 75-Zoll-Version, 3744 bei der 85-Zoll-Version und 4860 Zonen beim 98-Zoll-Flaggschiff, was Lichthöfe um helle Objekte reduziert.

Leistung und zusätzliche Funktionen

Das Gerät unterstützt 4K-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 180 Hz. Im speziellen Gaming-Modus kann die Frequenz durch Reduzierung der Auflösung auf 360 Hz erhöht werden. Der Fernseher verfügt zudem über ein Millimeterwellen-Radar, das den Blickwinkel des Zuschauers erkennt und Farbverzerrungen in Echtzeit automatisch korrigiert.

Die Fernseher sind mit einem Quad-Core Cortex-A73 Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher ausgestattet. Als Software kommt das System HyperOS 4 zum Einsatz, das vollständig in das Xiaomi Smart Home-Ökosystem integriert ist. Das Metallgehäuse ist 49,7 mm dick und liegt bei Wandmontage nur 5 mm von der Wand entfernt, während für den Klang ein Harman 2.1.2-System verantwortlich ist.