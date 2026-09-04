Xiaomi stellt den Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 vor

Die Marke Xiaomi hat auf ihrer Crowdfunding-Plattform Youpin ein Projekt für einen neuen 500-ml-Thermosbecher namens Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 gestartet. Derzeit kann das praktische Gerät während der Finanzierungsphase für 79 Yuan (ca. 11 Dollar) erworben werden; nach Abschluss der Kampagne wird der Preis voraussichtlich auf 109 Yuan steigen. Dieses Gadget ist dafür konzipiert, heiße und kalte Getränke im Alltag sowie auf Reisen lange auf Temperatur zu halten. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut ixbt.com wurde das Design des neuen Thermosbechers sorgfältig durchdacht, um maximalen Komfort bei der Nutzung zu bieten, und der Deckel ist mit einem speziellen mechanischen Verschluss ausgestattet. Diese Lösung ermöglicht ein einfaches Öffnen mit einer Hand und verhindert vor allem ein versehentliches Öffnen in der Tasche. Die verwendeten Materialien im Inneren des Geräts zeichnen sich durch Sicherheit und Langlebigkeit aus.

Sichere Materialien und exzellente Wärmeisolierung

Die Trinköffnung und der interne Filter des Thermosbechers bestehen aus einem hochtemperaturstabilen Polymer namens PPSU, das häufig für Kindergeschirr verwendet wird. Diese Konstruktion erleichtert die Hygiene, da die Trinköffnung zur Reinigung vollständig vom Deckel abgenommen werden kann. Das Innere des Gehäuses besteht aus 316L-Edelstahl mit dünnen Wänden und einer spiegelnden elektrolytischen Oberfläche.

Die Temperaturhaltung der Getränke erfolgt durch eine kupferbeschichtete Vakuumisolierungstechnologie. Laut Xiaomi kann dieser Thermosbecher die Temperatur heißer Flüssigkeiten über sechs Stunden hinweg bei mindestens 68 Grad halten. Das Gleiche gilt für kalte Getränke – innerhalb von sechs Stunden steigt deren Temperatur nicht über 10 Grad.

Einzigartiges Design und Farbvielfalt

Um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen, haben die Ingenieure einige kleine, aber wichtige Details hinzugefügt. Insbesondere heizt sich die Außenfläche des Geräts durch die Innentemperatur nicht auf, und am Boden befindet sich eine spezielle Silikonschicht, die ein Verrutschen verhindert. Zudem gibt es eine praktische Lasche zur Reinigung des Dichtungsrings, der die Luftdichtheit gewährleistet.

Der neue Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 wird in mehreren Farbvarianten produziert, damit Käufer ihren persönlichen Stil wählen können. Aktuell ist das Produkt in Weiß, Blau, Violett und Hellblau bestellbar. Bisher gibt es keine konkreten Informationen darüber, wann das Gerät auf dem globalen Markt erscheinen wird.