TV-Markt schrumpft, aber Premium-Modelle wachsen

Obwohl der globale Fernsehmarkt insgesamt einen Abwärtstrend verzeichnet, wird für Geräte im Hochpreissegment eine steigende Nachfrage und ein höheres Liefervolumen erwartet. Laut Analysedaten des Forschungsunternehmens Omdia wird der Markt für Premium-Bildschirme in den kommenden Jahren entgegen der allgemeinen Branchenstagnation deutlich wachsen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Experten prognostizieren, dass die weltweiten TV-Lieferungen im Jahr 2027 im Jahresvergleich um 1 Prozent sinken werden. Das Premium-Segment mit Modellen über 1000 USD wird jedoch ein Wachstum von 9,3 Prozent verzeichnen. Dies zeigt, dass Hersteller ihren Fokus zunehmend auf teure Technologien verlagern.

Wirtschaftlicher Druck auf den Markt und der Vorteil von Premium-Modellen

Derzeit steht der globale TV-Markt unter erheblichem Druck durch negative Faktoren wie steigende Bauteilkosten und Engpässe bei Speicherchips. Diese Situation schmälert die finanzielle Rentabilität der Hersteller drastisch.

Gleichzeitig lässt sich auf Basis von Daten von ixbt.com feststellen, dass teure Modelle mit einem Preis von über 1000 USD in solch wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine deutlich günstigere Position einnehmen. Ein hoher Einstiegspreis ermöglicht es Unternehmen, die negativen Auswirkungen steigender Produktionskosten leichter über den Endverbraucherpreis auszugleichen.

Infolgedessen sind Technologiegiganten gezwungen, ihre Ressourcen zugunsten des margenstarken Premium-Segments umzuverteilen, anstatt günstige Modelle zu produzieren. Besonders in einigen Regionen ist dieser Trend sehr deutlich erkennbar.

Insbesondere auf dem nordamerikanischen Markt wird ein Rekordanstieg bei den Lieferungen von Premium-TVs um 21,9 Prozent erwartet. Dies zeigt, dass die Verbraucher in dieser Region bereit sind, mehr für moderne Technologien und eine hohe Bildqualität auszugeben.

Perspektiven der RGB LED-Technologie

Die Analysten von Omdia weisen besonders darauf hin, dass die Position der RGB LED-Technologie im Premium-TV-Segment in den kommenden Jahren stark zunehmen wird. Es entsteht ein ernsthafter Wettbewerb zu den derzeit marktführenden OLED -Bildschirmen.

Prognosen zufolge wird der Anteil von RGB LED bei High-End-Modellen stetig wachsen und bis 2028 die Werte von OLED erreichen. Bis 2030 soll diese fortschrittliche Technologie fast 49 Prozent des Marktes für die teuersten Fernseher einnehmen.