In der Gastgeberstadt Samarkand bei der 46. Schacholympiade wurden die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft, die die Welt in Staunen versetzten, mit beispiellosen staatlichen Ehren ausgezeichnet. Auf Anordnung von Präsident Shavkat Mirziyoyev wurden den heldenhaften Großmeistern feierlich moderne Wohnungen, wertvolle Autos und hohe Geldprämien überreicht.

Bei der feierlichen Zeremonie sagte das Staatsoberhaupt zu den jungen Männern: „Ein Auto ist zwar nötig, aber für die zukünftigen Bräute braucht man ein Haus“, ein herzlicher Scherz, der bei allen Eltern und Champions im Saal für ein Lächeln sorgte. Der Anführer des Teams, der die Goldmedaille am ersten Brett gewann, Nodirbek Abdusattorov , sagte von der Bühne aus: „Es gibt nirgendwo auf der Welt einen Präsidenten, der Schach so sehr liebt wie unseren“, und würdigte damit die hohe Aufmerksamkeit, die dem nationalen Sport entgegengebracht wird.

„Wohnraum, wertvolle Autos und das Lächeln der Junggesellen“: Die 5 wichtigsten Punkte der feierlichen Veranstaltung

Die wichtigsten offiziellen und herzlichen Details der Preisverleihung für die Olympiasieger:

Ein dreifacher Gewinn: Per Präsidialdekret erhielten unsere Schachspieler Schlüssel für neue Wohnungen, Dienstwagen und hohe Geldprämien;

Der herzliche Scherz des Präsidenten: Die Bemerkung des Staatsoberhauptes, dass ein Haus das wichtigste Fundament für die Bräute der heiratsfähigen jungen Champions sei, erntete großen Applaus;

Die historische Anerkennung von Nodirbek Abdusattorov: Unser führender Großmeister betonte stolz, dass eine solche staatliche Förderung des Schachs in keinem anderen Land der Welt existiert;

Die unendliche Freude der Eltern: Die Mütter und Angehörigen der Champions feierten die Siege bei der Zeremonie mit Tränen der Rührung und Dankbarkeit;

Schwur auf neue Erfolge: Unsere Sportler und das Trainerteam versprachen, die Flagge Usbekistans auch bei den kommenden Weltmeisterschaften auf die höchsten Gipfel zu tragen.

Klassifizierung des staatlichen Belohnungspakets für die Olympiasieger

Übersicht der materiellen und ideellen Geschenke für die Schachmeister:

Art der Förderung Erhaltene Preise und Privilegien Soziale und psychologische Bedeutung Immobiliengeschenk Komfortable und moderne Wohnungen in der Hauptstadt Solides Fundament für die zukünftige Familie und soziale Absicherung Autoprämie Neueste Pkw-Modelle Persönliche Mobilität und Symbol des Champion-Status Finanzielle Zahlungen Hohe einmalige Geldprämien Volle Wertschätzung intellektueller Arbeit und Investition in die Zukunft Ideelle Anerkennung Persönlicher Dank und Glückwünsche des Staatsoberhauptes Drastische Steigerung des Interesses am Denksport unter Jugendlichen Teamunterstützung Staatliche Ehrung von Trainern und Eltern Hoher Respekt für die Institution Familie und die Meister-Schüler-Tradition

Soziale und sportliche Expertise: Warum fördern solche Preise eine intellektuelle Generation?

Fazit von Sportanalysten, Soziologen und internationalen Schachexperten:

„Die Wertschätzung der Intellektuellen ist der Sieg der Nation“: Die Zeiten, in denen nur Kampfsportler Wohnungen und Autos erhielten, sind vorbei; die materielle Unterstützung von Schachspielern zeigt der Jugend, dass man nicht nur mit Fäusten, sondern mit Wissen und Verstand ein Nationalheld werden kann;

Die Lebensweisheit hinter dem Scherz „Haus für die Braut“: In der humorvollen Bemerkung des Präsidenten steckt tiefe Logik; für 18- bis 22-jährige junge Männer ist ein Eigenheim die wichtigste Garantie, um sich ohne Alltagssorgen voll auf den Weltmeistertitel (FIDE-Krone) zu konzentrieren;

Ein System, das der Welt als Vorbild dient: Wie Nodirbek Abdusattorov zu Recht betonte, empfängt in keinem anderen Land der Welt ein Staatschef Schachspieler persönlich und ehrt sie in diesem Ausmaß; genau diese Fürsorge hat Usbekistan zu einer führenden Schach-Supermacht gemacht.

Glauben Sie, dass die staatliche Auszeichnung von Denksportlern junge Menschen stärker dazu motiviert, sich für Bildung und Bücher zu interessieren? Wer aus unserem Team ist Ihrer Meinung nach am ehesten dazu berufen, die nächste FIDE-Weltmeisterschaft zu gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen Erfolg des usbekischen Sports mit Ihren Landsleuten!