John Stones wegen Geschwindigkeitsüberschreitung verurteilt

Inter-Verteidiger John Stones wurde von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem er während seiner Länderspielreise mit der englischen Nationalmannschaft polizeiliche Schreiben verpasst hatte. Wie The Independent berichtet, wurde der erfahrene Fußballer wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung zur Verantwortung gezogen, was auf administrative Versäumnisse und einen vollen Terminkalender zurückzuführen ist. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Mai dieses Jahres wurde er dabei erwischt, wie er seinen Range Rover in der Nähe seines Hauses in Cheshire mit 43 Meilen pro Stunde fuhr. Zum Zeitpunkt des Vorfalls gab der 32-jährige Fußballer gegenüber den Polizeibeamten sofort zu, dass er das Auto gefahren hatte. Die Situation nahm jedoch später eine unerwartete Wendung und landete vor Gericht.

Länderspieleinsatz und übersehene Briefe

Nach dem ersten Schreiben der Polizei konnte John Stones auf einen zweiten wichtigen Brief nicht reagieren. Dieses Dokument hätte dem Spieler die Möglichkeit geben sollen, ein festgesetztes Bußgeld zu zahlen, ohne vor Gericht erscheinen zu müssen. Da der Brief jedoch nicht rechtzeitig bearbeitet wurde, wurde der Fall im Rahmen des „Single Justice Procedure“-Verfahrens an ein Gericht verwiesen.

Das Amtsgericht belegte den Verteidiger mit vier Strafpunkte und einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 666 Pfund. Zudem wurde er dazu verurteilt, 120 Pfund an Gerichtskosten sowie einen Opferzuschlag von 266 Pfund zu zahlen.

Voller Terminkalender und unbewohntes Haus

In einem Schreiben an das Warrington Magistrates' Court erläuterte der Fußballer den Vorfall im Detail. Er räumte den Geschwindigkeitsverstoß vollumfänglich ein und erklärte das Versäumnis, nicht rechtzeitig auf die Briefe reagiert zu haben, wie folgt:

Er habe Ende Mai seine persönlichen Daten übermittelt und sei sofort zum Trainingslager der englischen Nationalmannschaft aufgebrochen;

Wettbewerbe im Rahmen der Weltmeisterschaft dauerten bis zum 19. Juli an;

Aufgrund des Urlaubs nach dem Turnier und der sommerlichen Transferaktivitäten im Zusammenhang mit seinem Wechsel zu Inter war er lange Zeit nicht zu Hause.

Infolgedessen blieb das Haus des Fußballers in Großbritannien fast vier Monate lang leer, und offizielle Schreiben blieben unbeachtet liegen. Stones betonte vor Gericht, dass er keine Einwände gegen den Vorwurf der Geschwindigkeitsüberschreitung habe und dass es sich lediglich um einen administrativen Fehler aufgrund seines vollen Terminkalenders handele.