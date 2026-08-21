Neuer Spitzenreiter auf dem Smartphone-Displaymarkt

·13·Technologie
Neuer Spitzenreiter auf dem Smartphone-Displaymarkt

Im weltweiten Smartphone-Markt hat sich das langjährige Kräfteverhältnis bei der Displayproduktion drastisch verändert. Wie ixbt.com berichtet, übernahm der chinesische Konzern BOE im ersten Halbjahr 2026 die klare Führung bei der Lieferung von Displays für Mobilgeräte und überholte damit den koreanischen Branchenriesen Samsung Display. Diese Veränderung zeigt, wie stark der Wettbewerb auf dem globalen Technologiemarkt zugenommen hat und wie deutlich Hersteller aus Asien ihre Positionen gestärkt haben. Ixbt.com berichtet .

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden weltweit insgesamt rund 1,12 Milliarden Smartphone-Panels ausgeliefert. Das entspricht einem Anstieg von 2,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der allgemeine Wachstumstrend der Branche zeigt, dass die Nachfrage nach Mobilgeräten der nächsten Generation stabil bleibt.

BOEs Dominanz auf dem globalen Markt

Der chinesische Konzern BOE belegte im ersten Halbjahr dieses Jahres mit einem Marktanteil von 25,2% den ersten Platz. Im genannten Zeitraum lieferte das Unternehmen fast 280 Millionen Panels aus und steigerte seine Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr um 7,1%. Experten führen diesen Erfolg vor allem auf den wachsenden Anteil von Produkten mit besonders fortschrittlicher Technologie zurück.

Insbesondere stieg das Liefervolumen flexibler OLED-Displays von BOE deutlich auf 81,4 Millionen Einheiten. Das sind 14,6% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Um das Wachstum künftig weiter zu beschleunigen, nahm das Unternehmen eine neue OLED G8.6-Produktionslinie in Betrieb. Mittelgroße Displays werden inzwischen in Serie gefertigt, während der Mobilbereich die Testphase durchläuft.

Die Kennzahlen von Samsung Display und CSOT

Samsung Display, das diesen Markt viele Jahre lang angeführt hatte, fiel nach der Auslieferung von fast 170 Millionen Panels auf den zweiten Platz zurück. Dennoch verzeichnete das Unternehmen ein leichtes Wachstum von 0,9%. Bemerkenswert ist, dass Samsung die Produktion flexibler OLED-Bildschirme um 34,5% auf fast 120 Millionen Stück steigern konnte. Der wichtigste Impuls dafür waren die hohen Verkaufszahlen der iPhone-Smartphones.

Den dritten Platz belegte mit CSOT ein weiterer großer chinesischer Anbieter. Das Unternehmen erreichte einen Marktanteil von 13,4%, lieferte fast 150 Millionen Panels aus und steigerte seine Wachstumsrate um 8,9%. Den größten Beitrag zum Erfolg von CSOT leisteten Flüssigkristall-Displays vom Typ a-Si. Aufgrund des nachlassenden Effekts der erweiterten Produktionskapazitäten beginnt sich das Wachstum in diesem Bereich jedoch zu verlangsamen.

SamsungBOESmartphone-DisplaysTechnologieOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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