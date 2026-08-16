Moderne OLED-Fernseher altern wie Modelle von vor 10 Jahren

Obwohl sich OLED-Fernseher in den vergangenen Jahren technologisch deutlich weiterentwickelt haben, verschleißen ihre Displaypanels weiterhin genauso schnell wie zuvor. Wie ixbt.com unter Berufung auf eine Rtings-Studie berichtet, unterscheidet sich die Abnutzungsrate moderner OLED-Bildschirme kaum von derjenigen der Modelle von vor zehn Jahren. Darüber berichtet Ixbt.com.

Im Rahmen der Studie verglichen Experten das 2017 veröffentlichte LG C7 mit mehreren neueren Fernsehern aus den Jahren 2020 bis 2023. Unter den Testbedingungen liefen alle Geräte 10.000 Stunden ununterbrochen und zeigten dabei einen speziellen Nachrichtensender. Alle getesteten Fernseher wurden so eingestellt, dass sie im SDR-Modus mit maximaler Helligkeit betrieben wurden.

Warum Haben Technologische Fortschritte Keine Wirkung Gezeigt?

Die Ergebnisse des groß angelegten Tests zeigten, dass die Fernseher der neuen Generation im Vergleich zum LG C7 von 2017 nicht deutlich weniger Fälle irreversibler Abnutzung aufwiesen. Obwohl Analysten betonen, dass die neuen Panels technisch widerstandsfähiger sind, spielten in der Praxis andere Faktoren eine wichtige Rolle.

Experten erklären, dass moderne OLED-Displays dank verschiedener technischer Lösungen langlebiger sind als die vorherige Generation. Gleichzeitig bieten sie jedoch deutlich höhere Helligkeitswerte. Statistiken zeigen, dass die meisten Nutzer ihre Geräte dauerhaft mit maximaler Helligkeit betreiben möchten.

OLED-Bildschirme sind bekanntlich etwas weniger hell als LCD-Panels, weshalb Nutzer versuchen, sie auf der höchstmöglichen Stufe zu betreiben. Die maximale Bildschirmhelligkeit zählt jedoch zu den wichtigsten Faktoren, die sich negativ auf die Abnutzungsgeschwindigkeit auswirken.

Damit werden die von den Herstellern erzielten technischen Verbesserungen und die höhere Panel-Haltbarkeit durch die intensive Nutzung der maximalen Helligkeit durch die Nutzer vollständig zunichtegemacht. Obwohl neuere Fernseher also robuster sind, bringt ihre gesteigerte Helligkeit die früheren Probleme zurück.