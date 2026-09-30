Feruza Kazakova gewinnt Bronzemedaille bei den Asienspielen

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Feruza Kazakova gewinnt Bronzemedaille bei den Asienspielen

Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft Feruza Kazakova hat bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 die Bronzemedaille gewonnen. Unsere Boxerin, die in der Gewichtsklasse bis 51 kg antrat, erreichte souverän das Halbfinale und sicherte der Delegation des Landes eine weitere Medaille.

Einer der wichtigsten Kämpfe des Turniers für Kazakova fand im Halbfinale statt. Die Usbekin boxte um den Einzug ins Finale gegen die amtierende Olympiasiegerin aus China, Yu Vuan.

Trotz ihres vollen Einsatzes in einem hart umkämpften Duell musste sie sich ihrer Gegnerin geschlagen geben. Damit verpasste sie zwar das Finale, doch der Einzug ins Halbfinale garantierte ihr die Bronzemedaille.

Souveräner Sieg im Viertelfinale

Feruza Kazakova startete das Turnier im Viertelfinale.

In dieser Runde traf sie auf die Vertreterin Nordkoreas, An Kum Byol . Die usbekische Boxerin behielt während des gesamten Kampfes die Oberhand und gewann einstimmig nach Punkten mit 5:0 .

Dieses Ergebnis sicherte Kazakova den Einzug ins Halbfinale und damit mindestens die Bronzemedaille.

Im Halbfinale gegen die Olympiasiegerin

Auf dem Weg ins Finale war die Gegnerin von Kazakova deutlich stärker.

Die usbekische Boxerin trat im Halbfinale gegen die amtierende Olympiasiegerin Yu Vu an. Der Kampf war intensiv und hart umkämpft.

Kazakova versuchte, ihrer Gegnerin Paroli zu bieten, doch am Ende setzte sich die chinesische Boxerin durch und zog ins Finale ein.

Damit endete die Teilnahme von Feruza Kazakova an den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 im Halbfinale.

Eine weitere Medaille für Usbekistan

Auch wenn die Chance auf das Finale verpasst wurde, blieb das Turnier für Kazakova nicht ohne Medaille.

Feruza Kazakova ist Bronzemedaillengewinnerin der Asienspiele Aichi–Nagoya-2026.

Unsere Boxerin erreichte durch ihren souveränen Sieg im Viertelfinale das Halbfinale und fügte der usbekischen Delegation eine weitere Auszeichnung hinzu.

Das Ergebnis von Kazakova bereichert die Medaillensammlung unseres Boxteams bei den Asienspielen weiter.

Obwohl der Traum von Gold geplatzt ist, ist der Abschluss des großen Turniers als Medaillengewinnerin der Asienspiele ein bedeutender Erfolg.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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