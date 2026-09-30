Sitora Turdibekova gewinnt Bronzemedaille bei den Asienspielen

Sitora Turdibekova, Mitglied des usbekischen Nationalteams, hat bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 die Bronzemedaille gewonnen. Unsere Boxerin, die in der Gewichtsklasse bis 60 kg antrat, stieg in den Ring, um gegen die amtierende Olympiasiegerin Lin Yu Ting um den Einzug ins Finale zu kämpfen.

Das Halbfinale war für Turdibekova eine der größten Herausforderungen des Turniers. Die usbekische Boxerin gab in dem Kampf gegen ihre erfahrene Gegnerin alles, doch am Ende entschieden die Kampfrichter zugunsten von Lin Yu Ting.

Damit verpasste Sitora Turdibekova den Einzug ins Finale. Da sie jedoch das Halbfinale erreichte, war ihr die Bronzemedaille sicher.

Starke Gegnerin im Halbfinale

Im Mittelpunkt des Halbfinalkampfes in der 60-kg-Klasse standen zwei Boxerinnen – die Vertreterinnen aus Usbekistan und Chinese Taipei.

Sitora Turdibekova trat im Ring gegen die amtierende Olympiasiegerin Lin Yu Tingan.

Die usbekische Athletin versuchte während des gesamten Kampfes, ihrer Gegnerin Paroli zu bieten. Doch Lin Yu Ting konnte durch ihre Erfahrung und ihre Bewegungen im Ring die Oberhand behalten.

Am Ende werteten die Kampfrichter den Kampf einstimmig mit 5:0 für Lin Yu Ting.

Bronze für Turdibekova

Die Niederlage im Halbfinale beendete Sitora Turdibekovas Teilnahme am Turnier. Da im Boxsport jedoch die Halbfinalisten mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet werden,

beendete Turdibekova die Asienspiele Aichi-Nagoya 2026 als Medaillengewinnerin.

Sitora Turdibekova – Bronzemedaillengewinnerin der Asienspiele.

Ihre Halbfinalgegnerin wahrte sich damit die Chance, im Finale um die Goldmedaille zu kämpfen.

Eine weitere Medaille für das usbekische Boxteam

Die Bronzemedaille von Sitora Turdibekova war eine weitere Auszeichnung für die usbekische Delegation.

Das Wichtigste ist, dass die usbekische Boxerin unter den starken Teilnehmerinnen des Wettbewerbs das Halbfinale erreichte und der Medaillensammlung unseres Landes eine weitere Trophäe hinzufügte.

Auch wenn der Traum vom Finale nicht in Erfüllung ging, endete Turdibekovas Teilnahme an den Asienspielen mit einer Bronzemedaille.

Dies wird als Ergebnis ihrer harten Arbeit und ihres Kampfgeistes im Ring in die Geschichte eingehen.