Samsung rüstet Galaxy S27 Flaggschiff-Displays nach dreijähriger Pause grundlegend auf

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung bereitet bedeutende Upgrades der Bildschirmtechnologie für seine nächste Flaggschiff-Smartphone-Serie vor. Laut ETNews werden alle vier Modelle der Galaxy S27-Reihe mit neuen OLED-Panels ausgestattet sein, wobei das Galaxy S27 Pro und das Galaxy S27 Ultra zum ersten Mal seit drei Jahren auf modernste Bildschirme auf Basis des M16-Materials umsteigen. Dies berichtet Ixbt.com .

Es stellt sich heraus, dass das M16-Material die fortschrittlichste OLED-Technologie ist, die von Samsung Display entwickelt wurde. Dieses neue Panel bietet im Vergleich zu seinen Vorgängern eine höhere Spitzenhelligkeit, eine verbesserte Energieeffizienz und eine präzisere Farbwiedergabe. Zudem wird eine deutlich längere Lebensdauer der Bildschirme erwartet. Interessanterweise ist geplant, das M16-basierte Bildschirm-Panel künftig auch in iPhone 18 Pro-Geräten einzusetzen.

Erweiterte Funktionen und fortschrittliche Technologien

Die neue Flaggschiff-Generation wird nicht nur mit hochwertigen Materialien, sondern auch mit modernen technologischen Lösungen ausgestattet sein. Insbesondere die Modelle S27 Pro und S27 Ultra werden über Color Filter-on-Encapsulation- und Privacy Display-Technologien verfügen. Letztere Funktion schränkt die Sichtbarkeit von Bildschirminhalten bei seitlicher Betrachtung ein und schützt die persönlichen Daten des Nutzers vor neugierigen Blicken. Bemerkenswert ist, dass diese Schutzschicht direkt in das Display integriert ist und nicht als separate Schutzfolie fungiert.

Auch die Basismodelle wurden nicht vernachlässigt. Die Bildschirme des regulären Galaxy S27 und S27+ werden ebenfalls aktualisiert. Anstelle des neuesten M16 werden sie jedoch mit M14-basierten Panels ausgestattet, die eine Stufe über dem M13-Material der aktuellen Gerätegeneration liegen. Vorläufigen Daten zufolge werden die Bildschirmdiagonalen der neuen Geräte voraussichtlich 6,27 Zoll beim S27, 6,66 Zoll beim S27+, 6,47 Zoll beim S27 Pro und 6,89 Zoll beim S27 Ultra betragen.

Expansionspläne und zukünftige Geräte

Samsungs Pläne zur Aktualisierung der Bildschirmtechnologien beschränken sich nicht nur auf traditionelle Flaggschiffe. Berichten zufolge werden ab der zweiten Jahreshälfte 2027 auch fortschrittliche OLED-Panels auf M16-Basis im Segment der faltbaren Smartphones zum Einsatz kommen.

Insbesondere die faltbaren Gadgets Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 und Z Fold 9 Ultra, die derzeit noch M13-Panels verwenden, werden schrittweise auf die neue M16-Bildschirmgeneration umgestellt. Dies dürfte ein weiterer wichtiger Schritt für Samsung sein, um seine Position auf dem Mobilgerätemarkt zu festigen und seine Führungsposition bei Displaytechnologien zu behaupten.