SpaceX Falcon Heavy bringt neues Nancy Grace Roman Teleskop erfolgreich ins All

SpaceX, ein führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie, hat das Nancy Grace Roman Space Telescope, eines der astronomischen Observatorien der nächsten Generation der NASA, erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Dieser bedeutende wissenschaftliche Schritt eröffnet der Menschheit enorme Möglichkeiten, die geheimnisvollsten Aspekte des Universums zu erforschen, einschließlich der Natur der dunklen Energie und Exoplaneten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hob die Schwerlastrakete Falcon Heavy am 30. August planmäßig von der Startrampe LC-39A des Kennedy Space Center in Florida ab. Bemerkenswert ist, dass die Rakete beim ersten Versuch ohne Verzögerungen erfolgreich startete. Dieser Flug markiert den dreizehnten erfolgreichen Start der Falcon Heavy und unterstreicht erneut die Zuverlässigkeit des Unternehmens.

Technische Details und Weltraummanöver

Während des Fluges agierte die Raketenkonstruktion wie gewohnt mit hoher Präzision. Nach dem Start trennten sich die beiden Seitenbooster der Falcon Heavy vom Zentralkern und führten erfolgreich ihre Rückkehrmanöver durch. Beide Booster landeten sicher auf der Basis der U.S. Space Force in Cape Canaveral, wobei der Zentralkern bei dieser Mission jedoch nicht geborgen wurde.

Nachdem die Oberstufe der Rakete das Teleskop in die erste Umlaufbahn gebracht hatte, zündete sie das Triebwerk erneut, um die erforderliche Flugbahn zu erreichen. SpaceX-Spezialisten bestätigten, dass alle Phasen planmäßig verliefen. Die Trennung des Observatoriums erfolgte etwa 31 Minuten nach dem Start.

Wissenschaftliche Ziele und enorme Möglichkeiten

Das endgültige Ziel des Roman-Teleskops ist die Umgebung des zweiten Lagrange-Punkts (L2) des Sonne-Erde-Systems, etwa 1,5 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt. In dieser Region ist derzeit auch das berühmte James Webb Space Telescope erfolgreich tätig. Das neue Observatorium ist für großflächige Himmelsdurchmusterungen, die Erforschung der dunklen Energie, die Suche nach Exoplaneten sowie die Untersuchung der Entwicklung von Sternen und Galaxien konzipiert.

Laut NASA ist einer der Hauptvorteile des neuen Teleskops sein extrem weites Sichtfeld. In einer einzigen Sitzung ist Roman in der Lage, einen Himmelsausschnitt zu erfassen, der etwa 100-mal größer ist als der des Hubble-Teleskops. Zudem kann es den Himmel mehr als 1.000-mal schneller durchmustern als Hubble.

Zukunftsperspektiven der Forschung

Im Rahmen des wissenschaftlichen Hauptprogramms planen Wissenschaftler, einzigartige Daten über mehr als 2 Milliarden Galaxien zu sammeln. Allein in einem Monat der Beobachtung der Milchstraße könnte Roman bis zu 20 Milliarden Sterne registrieren und damit den größten Katalog astronomischer Objekte erstellen.

Zur Information: Das Teleskop ist nach Nancy Grace Roman benannt, der ersten Chefastronomin der NASA, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Weltraumastronomie spielte und den Ehrentitel „Mutter von Hubble“ erhielt. Die Hauptmission des Nancy Grace Roman ist auf fünf Jahre nach Beginn der wissenschaftlichen Arbeit ausgelegt, wobei die NASA plant, diesen Zeitraum um weitere fünf Jahre zu verlängern, sofern das Observatorium einwandfrei funktioniert.