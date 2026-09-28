Raumschiff Starship erreicht erstmals in der Geschichte die Umlaufbahn

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Raumschiff Starship erreicht erstmals in der Geschichte die Umlaufbahn

Ein neues Kapitel in der Geschichte der Raumfahrt wurde aufgeschlagen: Die überschwere Starship-Rakete von SpaceX hat bei ihrem jüngsten Testflug einen wichtigen Meilenstein erreicht. Laut ixbt.com gelang es dem Raumschiff Starship S41 trotz Triebwerksausfällen erstmals, erfolgreich die Umlaufbahn zu erreichen. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Dieser Test ist der vierzehnte Flug in Folge für SpaceX. Das Hauptziel der Experten bestand darin, das Raumschiff in eine orbitale Flugbahn zu bringen. Obwohl während des Fluges technische Schwierigkeiten und Triebwerksstörungen auftraten, erreichte das Ingenieurteam das angestrebte Ergebnis.

Technische Tests während des Fluges

In der Anfangsphase des Fluges fiel ein Raptor-Triebwerk des überschweren Super Heavy Boosters aus. Dies verhinderte jedoch nicht die erfolgreiche Stufentrennung und die sanfte Wasserung des Boosters. Anschließend explodierte der Booster wie vorgesehen, was gemäß dem Testprogramm als normaler Vorgang gewertet wird.

Kurze Zeit später schaltete sich auch ein Vakuum-Triebwerk am Starship-Raumschiff selbst ab. Dennoch führten die Spezialisten von SpaceX etwa 25 Minuten nach dem Start einen zweiten Impuls aus, und das Raumschiff erreichte erfolgreich die geplante Umlaufbahn.

Zukünftige Schritte

Derzeit setzt das Raumschiff Starship S41 seinen Flug fort. Den Angaben der Quelle zufolge bewegt sich das Raumschiff derzeit in einer Höhe von etwa 275 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von über 26.000 Kilometern pro Stunde.

Dieser erfolgreiche Test ist ein bedeutender Schritt für die Pläne der Menschheit zur künftigen Erschließung des Weltraums und für Flüge zu anderen Planeten. Die Ingenieure von SpaceX werden die gewonnenen Daten analysieren, um zukünftige Flüge noch sicherer und effizienter zu gestalten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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