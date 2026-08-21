Elon Musk plant bis 2030 täglich 30 Starship-Starts

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Elon Musk plant bis 2030 täglich 30 Starship-Starts

SpaceX-Vorsitzender Elon Musk hat ehrgeizige Pläne bekannt gegeben, den Umfang der Raumfahrt in den kommenden Jahren drastisch zu erweitern. Seinen Angaben zufolge will das Unternehmen die Starship-Rakete bis 2030 täglich 30-mal ins All starten. Der Unternehmer räumt jedoch ein, dass selbst diese enorme Zahl im Vergleich zur Anzahl täglicher Linienflüge sehr gering ist. Dies berichtet Ixbt.com.

Laut ixbt.com arbeitet SpaceX kontinuierlich daran, die Produktion und die Startfrequenz zu erhöhen. Bereits 2024 hatte Elon Musk erklärt, dass er jährlich bis zu 1.000 Starship-Raumschiffe produzieren wolle. Anfang 2026 diskutierten Experten die Möglichkeit, dieses schwere Raumfahrzeug mehr als einmal pro Stunde zu starten.

Technische Neuigkeiten und Tests

Derzeit arbeitet das Unternehmen intensiv an seinen nächsten Prototypen. Kürzlich wurde ein neuer Prototyp namens Starship Ship 40 erfolgreich zur Küste der Weihnachtsinsel transportiert. Anschließend veröffentlichte Elon Musk in den sozialen Netzwerken weitere Fotos des Fluggeräts.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Ingenieure des Unternehmens besteht darin, wiederverwendbare Technologien praktisch einzusetzen. Elon Musk zufolge plant SpaceX bereits in den kommenden Monaten, ein zur Erde zurückkehrendes Starship mithilfe eines speziellen Startturms in der Luft aufzufangen. Dadurch ließe sich die Bergung der Raumfahrzeugteile erheblich beschleunigen.

Zukunftsperspektiven

Die praktische Umsetzung dieser ehrgeizigen Pläne dürfte einen grundlegenden Wandel in der Raumfahrtindustrie auslösen. Wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen werden, könnte der erste erneute Flug eines wiederverwendbaren Starship Ende 2026 oder Anfang 2027 stattfinden. Dies würde das Tempo der menschlichen Erschließung des Weltraums auf eine neue Stufe heben.

Auch wenn 30 tägliche Starts im Vergleich zum Umfang des Luftverkehrs gering erscheinen, wären sie für die Geschichte der Raumfahrt ein beispielloser Schritt. Mit seinen wiederverwendbaren Raketen will SpaceX nicht nur die Kosten für Orbitalflüge senken, sondern auch die notwendige Infrastruktur für Expeditionen zu anderen Planeten schaffen.

StarshipSpaceXElon MuskWeltraumRakete
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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