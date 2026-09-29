SpaceX, bekannt für seine hohe Zuverlässigkeit in der Luft- und Raumfahrt, hat einzigartige Nahaufnahmen seiner überschweren Trägerrakete Falcon Heavy veröffentlicht. Laut ixbt.com zeigen diese Videos und Fotos deutlich das Ausmaß der riesigen Struktur, die sich im Hangar des historischen Startkomplexes LC-39A am Kennedy Space Center befindet. Dies berichtete Ixbt.com .

Das veröffentlichte Material zeigt deutlich die insgesamt 27 Merlin-Triebwerke, die am Raketenkörper montiert sind, welcher aus drei kombinierten Falcon 9-Stufen besteht. Für Experten und Liebhaber der Weltraumtechnologie boten diese Aufnahmen die Möglichkeit, den Aufbau eines der leistungsstärksten Beispiele moderner Raketentechnik aus der Nähe zu betrachten.

Eine Geschichte perfekter Flüge

Die Falcon Heavy ist nicht nur wegen ihrer enormen Kraft von Bedeutung, sondern auch, weil sie eine in der Raumfahrtindustrie seltene, makellose Statistik vorweisen kann. Seit ihrem Jungfernflug im Jahr 2018 hat diese Rakete ihre Zuverlässigkeit in der Praxis voll und ganz unter Beweis gestellt.

Quellenangaben zufolge hat die überschwere Trägerrakete bis September 2026 insgesamt 13 orbitale Missionen erfolgreich abgeschlossen. Bemerkenswert ist, dass alle Flüge mit einer Erfolgsquote von 100 Prozent endeten.

Neue Meilensteine und Zukunftspläne

Dieser Indikator zeugt vom hohen Potenzial der SpaceX-Ingenieure. Bei allen durchgeführten Flügen wurde kein einziger Unfall verzeichnet, und es kam zu keinen Notfällen während des Transports der Nutzlast in den Orbit.

Der letzte erfolgreiche Flug der Falcon Heavy fand am 30. August dieses Jahres statt. Während dieser Mission wurde das neueste Weltraumteleskop der NASA, das Nancy Grace Roman Space Telescope, erfolgreich in den Orbit gebracht.

Die Pläne des Unternehmens für die nahe Zukunft schreiten ebenfalls zügig voran. Berichten zufolge ist der nächste Flug der Falcon Heavy für den 2. Oktober dieses Jahres geplant, um die geheime NROL-97-Mission durchzuführen.