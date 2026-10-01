28-jährige Frau in Kasachstan stirbt einen Tag, nachdem sie von ihrem Ehemann geschlagen wurde

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28-jährige Frau in Kasachstan stirbt einen Tag, nachdem sie von ihrem Ehemann geschlagen wurde

In der kasachischen Stadt Qaraghandy ist die 28-jährige Dinara Minbajewa verstorben. Wenige Stunden vor ihrem Tod hatte die Frau die Polizei gerufen und gemeldet, dass sie von ihrem Ehemann geschlagen werde. Dies berichtete „Azattyq“.

Es wurde bekannt, dass Dinara am 3. Juli 2025 verstarb. Aufzeichnungen zeigen, dass sie wenige Stunden vor ihrem Tod die Notrufnummer 102 gewählt und auf die Frage des Operators „Was ist passiert?“ mit „Mein Mann schlägt mich“ geantwortet hatte. Daraufhin begaben sich Polizeibeamte zum Tatort und nahmen den Ehemann mit. Er wurde jedoch etwa drei Stunden später wieder freigelassen.

Am nächsten Tag wurde Dinaras Leiche in ihrem Haus gefunden. In den Ermittlungsunterlagen ist vermerkt, dass ihr Ehemann zugegeben hat, seine Frau während eines Streits geschlagen zu haben. Die Angehörigen der Verstorbenen bezweifeln die erste Version, dass es sich um einen Suizid handelte, und betonen, dass sie ein Opfer von Gewalt geworden sein könnte.

Zunächst wurde der Fall zu den Todesumständen geschlossen. Nach den Appellen von Dinaras Angehörigen wurde die Untersuchung jedoch wieder aufgenommen und die Umstände ihres Todes werden erneut geprüft. Bis zum Abschluss der Ermittlungen ist es zu früh, endgültige Schlussfolgerungen über alle Details des Vorfalls oder die rechtliche Schuld einer Person zu ziehen.

Dinara hinterlässt zwei kleine Kinder. Sie starb im Alter von 28 Jahren.

Dinara MinbajewaQaraghandyAzattyqHäusliche GewaltKasachstan
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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