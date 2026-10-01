CAS Space verschiebt den Erstflug der Lihong-2-Rakete auf 2027

Eines der führenden kommerziellen Raumfahrtunternehmen Chinas, CAS Space hat das Datum für den Erstflug seiner wiederverwendbaren Lihong-2 Suborbitalrakete geändert. Laut Ixbt.com wurde dieser wichtige Test von Ende 2026 auf das erste Quartal 2027 verschoben, da die Mission für pharmazeutische Experimente im Weltraum vorgesehen ist. Dies berichtete Ixbt.com.

Diese erste Mission konzentriert sich auf die Proteinkristallisation sowie die Erforschung von Medikamenten mit niedrigem Molekulargewicht. CAS Space arbeitet bei diesem Projekt eng mit dem Labor in Guangzhou zusammen. Das Labor ist voll verantwortlich für die Entwicklung des wissenschaftlichen Programms, die Vorbereitung der notwendigen Proben und die Analyse der Endergebnisse.

Technische Möglichkeiten der Lihong-2-Rakete

Dem Projekt zufolgewird die Rakete über die Kármán-Linie, die konventionelle Grenze zum Weltraum, in eine Höhe von 100 Kilometern aufsteigen. Dies ermöglicht es dem Gerät, Mikrogravitationsbedingungen für über 180 Sekunden zu gewährleisten.

Die Rakete kann bis zu 3 Tonnen Nutzlast mit einem Gesamtvolumen von 8 Kubikmetern in den Weltraum befördern. Das 18 Meter lange Gerät startet mit einer Anfangsmasse von etwa 60 Tonnen. Die erste Stufe soll bis zu 30 Mal wiederverwendet werden, was die Kosten für kommerzielle Flüge erheblich senken wird.

Die Rakete ist mit Liqing-1 Flüssigkeitstriebwerken ausgestattet, die mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff betrieben werden und jeweils etwa 30 Tonnen Schubkraft liefern. An der Spitze der Rakete befindet sich zudem eine spezielle Kapsel, die nach dem Experiment erfolgreich zur Erde zurückkehrt.

Zukünftige Pläne und Weltraumtourismus

auch unter dem Indexbezeichnet, könnte in Zukunft die Hauptplattform für suborbitale Touristenflüge mit bis zu sieben Passagieren werden. Das Unternehmen hat jedoch noch keine genauen Termine für touristische Missionen bekannt gegeben.

Diese Initiative CAS Space ist eine logische Fortsetzung bereits erprobter Technologien. Im Januar dieses Jahres führte das Unternehmen einen suborbitalen Flug der Lihong-1 Rakete durch und brachte die Kapsel mithilfe eines Fallschirms zur Erde zurück. In einer Höhe von 120 Kilometern wurde ein Experiment zur Metallherstellung des Instituts für Mechanik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften erfolgreich durchgeführt.

Die pharmazeutische Ausrichtung steht voll im Einklang mit den Prioritäten der China National Space Administration (CNSA). Die Agentur hat Weltraumbiotechnologie in ihren Entwicklungsplan für kommerzielle Raumfahrt für 2025–2027 aufgenommen. Darüber hinaus CAS Space entwickelt die Lihong-3 Plattform für kontinuierliche Experimente, die voraussichtlich an orbitalen biomedizinischen Projekten teilnehmen und 2028 ihren Erstflug absolvieren wird.