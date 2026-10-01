Der britische Premierminister Andy Burnham hat seine ernsthafte Besorgnis darüber geäußert, dass die Eigentümer von Manchester City das Projekt nach einem schwerwiegenden Urteil wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten aufgeben könnten. Wie Goal.com berichtet, beobachten die nationale Führung und die lokalen Behörden die Situation genau, da die jüngste Entscheidung der Premier League und die Anschuldigungen einen Schatten auf die Zukunft des Vereins werfen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Zur Erinnerung: Nach Untersuchungen einer unabhängigen Kommission wurde Manchester City für schuldig befunden, über einen Zeitraum von neunzig Jahren systematisch gegen Finanzregeln verstoßen zu haben, wobei die Mehrheit der 115 Anklagepunkte bestätigt wurde. Insbesondere wurde dem Verein vorgeworfen, gefälschte Verträge abgeschlossen zu haben, um über 830 Millionen Pfund Sterling an geheimen Geldern zu verbergen. Nach dieser schwerwiegenden Entscheidung haben sich die Spekulationen, dass die Eigentümer das Projekt aufgeben und den Verein verkaufen könnten, drastisch verstärkt.

Als Antwort auf eine Frage des politischen Redakteurs der BBC, Chris Mason, sagte Andy Burnham: «Ich wäre wirklich besorgt, wenn sie gehen würden. Sie waren ein riesiger Partner beim Aufbau der modernen Stadt Manchester und dabei, das Team von Manchester City zu einer globalen Macht zu machen». Burnham, der zuvor als Bürgermeister von Greater Manchester tätig war, lobte den Beitrag der Vereinsführung zur Entwicklung der regionalen Infrastruktur.

Finanzielle Anschuldigungen und rechtliche Verfahren

Gleichzeitig forderte der Premierminister die Öffentlichkeit auf, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Er erinnerte daran, dass er den FC Everton in der Vergangenheit unterstützt hatte, als der Verein wegen finanzieller Verstöße mit Punktabzügen belegt wurde. Aus Burnhams Sicht ist es falsch, Partei zu ergreifen, bevor die rechtlichen Prozesse vollständig abgeschlossen sind.

«Damals erklärten die Leute Everton sofort für schuldig, aber mit der Zeit erkannten viele, dass das nicht fair war. Basierend auf meiner Erfahrung vor meiner Zeit als Premierminister wäre es falsch, jetzt Partei zu ergreifen», fügte er hinzu. Er betonte, dass die Eile der Menschen, Urteile zu fällen, oft zu Missverständnissen führt.

Folgen für die Fußballgemeinschaft

Die neu gegründete unabhängige Fußballregulierungsbehörde erklärte, dass der Fall Manchester City extrem ernste Probleme aufgeworfen habe und sogar die Frage des Entzugs der Lizenz der Eigentümer in Betracht gezogen werden könnte. Dennoch drückte Andy Burnham der City Football Group seinen Dank für die massiven Investitionen in die Entwicklung des Etihad Stadiums und der umliegenden Gebiete aus.

Derzeit ist die Situation um Manchester City zu einem der wichtigsten und umstrittensten Themen im englischen Fußball geworden. Es wird erwartet, dass Berufungen und weitere Gerichtsverfahren zu den finanziellen Aktivitäten des Vereins fortgesetzt werden, was der entscheidende Faktor für die Zukunft des Teams und die Schritte der Führung sein wird.