Cloudflare stellt den für KI-Agenten entwickelten Kitesurf-Browser vor

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Cloudflare stellt den für KI-Agenten entwickelten Kitesurf-Browser vor

Cloudflare, ein führendes Unternehmen für Internetinfrastruktur und Sicherheit, hat Kitesurf angekündigt, einen speziell für KI-Agenten entwickelten Cloud-Browser. Laut ixbt.com richtet sich diese neue Entwicklung nicht an gewöhnliche Nutzer, sondern direkt an autonome Softwaresysteme, die digitale Aufgaben ausführen. Techcrunch.com berichtet .

Heute entwickeln sich KI-Technologien von Chatbots, die lediglich Fragen beantworten, zu Agenten, die im Namen der Nutzer komplexe Aktionen ausführen können. Experten betonen, dass Browser der nächsten Generation dabei eine entscheidende Rolle spielen werden, da sie sich wie Menschen durch Webseiten bewegen und Internetressourcen nutzen können müssen.

Technische Merkmale und Vorteile

Im Gegensatz zu herkömmlichen Webbrowsern, die für Menschen entwickelt wurden, konzentriert sich ein auf KI ausgelegter Browser nicht auf visuelle Elemente wie Seitendesign, Farbthemen, geöffnete Fenster oder Erweiterungen. Cloudflare erklärt, dass für ein solches System die Verwaltung von Kontextfenstern, hohe Leistung, Token-Kosten und Skalierbarkeit wichtiger sind.

Kitesurf läuft vollständig auf der serverlosen Plattform Workers des Unternehmens. Nach Ansicht der Entwickler ermöglicht dieser Ansatz KI-Agenten, effizient im Web zu arbeiten und dabei deutlich weniger Ressourcen als Chromium zu verbrauchen. Insbesondere spart der Browser bei alltäglichen Aufgaben wie dem Erstellen von Screenshots und dem Extrahieren von HTML-Code erheblich CPU und Arbeitsspeicher.

Softwaregrundlage und Sicherheitsfragen

Der Kitesurf-Browser wurde nicht von Grund auf neu entwickelt, sondern basiert auf mehreren vorhandenen Technologien. Zu seinen Bestandteilen gehören die modulare Rendering-Engine Blitz, der Stylo-CSS-Parser des Firefox-Browsers sowie die in Rust geschriebene Boa-JS-ECMAScript-Engine. Die ursprüngliche Idee entstand außerdem unter dem Einfluss der Open-Source-Rust-Engine Obscura.

Unternehmensvertreter weisen darauf hin, dass KI-basierte Browser völlig anderen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt sein können. Insbesondere könnten solche Systeme anfällig für Prompt-Injection-Angriffe sein. Daher wurden diese Risiken auch in der Browserarchitektur berücksichtigt.

Kitesurf befindet sich derzeit in der Beta-Testphase und wird Entwicklern über Browser Run kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit diesem Tool können Fachleute programmgesteuert mit verwalteten Browserinstanzen im Cloudflare-Netzwerk arbeiten. Erste Tests zeigen, dass der Browser Seiten beliebter Ressourcen und Anwendungen wie TodoMVC, Wikipedia und Hacker News erfolgreich öffnen kann.

CloudflareKitesurfKünstliche IntelligenzWebbrowserProgrammierung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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