Cloudflare: KI-Traffic wird den menschlichen Datenverkehr in fünf Jahren um das Tausendfache übertreffen

Die rasante Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz dürfte einen grundlegenden Wandel in der Struktur des globalen Internetverkehrs auslösen. Wie ixbt.com berichtet, schätzt Cloudflare-Finanzvorstand Thomas Seifert, dass automatisierte Systeme bei gleichbleibenden Wachstumsraten in fünf Jahren tausendmal mehr Datenverkehr erzeugen werden als Menschen. In diesem Szenario könnte der Anteil menschlicher Aktivitäten lediglich 0,1 Prozent des gesamten Netzwerkverkehrs ausmachen. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen das Internet künftig weniger nutzen werden. Der größte Teil des Wachstums wird von verschiedenen Agenten, Bots und Programmen ausgehen, die selbstständig Websites und APIs aufrufen, nach Informationen suchen, Daten austauschen und miteinander kommunizieren. Dadurch wandeln sich Internetvorgänge allmählich vom Format „Mensch — Dienst“ zum Modell „Programm — Programm“.

Veränderte Prognosen und Belastung der Infrastruktur

Vor diesem Hintergrund musste Cloudflare seine bisherigen Prognosen überarbeiten. Hatte das Unternehmen zunächst erwartet, dass der Maschinenverkehr den menschlichen Datenverkehr erst 2027 übertreffen würde, zeigten seine Messungen, dass dies deutlich früher geschah – bereits im Mai 2026. Der wichtigste Beschleuniger war die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz.

Der starke Anstieg automatisierter Anfragen wird zu einer ernsthaften Belastungsprobe für die Internetinfrastruktur. Ein tausendmal höherer Maschinenverkehr erfordert effizientere Netzwerke, leistungsfähige Server und fortschrittliche Systeme zur Verarbeitung von Anfragen. Gleichzeitig werden die Aufgaben der Cybersicherheit komplexer: Es wird immer schwieriger, rechtmäßig arbeitende intelligente Agenten von schädlichen Bots, Scannern und automatisierten Datensammlungssystemen zu unterscheiden.

Finanzkennzahlen und Reaktion des Marktes

Die Aussagen der Cloudflare-Führung fielen mit der Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal zusammen. Im Berichtszeitraum erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 696 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dennoch stieg der Nettoverlust auf 205,7 Millionen US-Dollar und damit auf mehr als das Dreifache.

Trotz des gestiegenen Finanzverlusts reagierten die Anleger positiv auf den Bericht. Die Aktien des Unternehmens verteuerten sich im nachbörslichen Handel um rund 16 Prozent. Gründe dafür waren ein höher als erwarteter Umsatz und ein Rekordzufluss großer Unternehmenskunden.