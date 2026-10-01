Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft

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Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat das Trainingslager der Nationalmannschaft unerwartet und unter großem Aufsehen verlassen. Laut Berichten der Zeitung Marca traf der Spieler diese Entscheidung nach einem heftigen Konflikt mit Cheftrainer Jorge Jesus und versprach, in naher Zukunft die ganze Wahrheit über die Situation offenzulegen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Diese Spannungen entstanden vor dem wichtigen Spiel in der Nations League gegen Dänemark. Es heißt, der Konflikt sei durch die Entscheidungen des Cheftrainers nach dem 2:1-Sieg gegen Norwegen ausgelöst worden. In dieser Begegnung saß Cristiano Ronaldo auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Unzufriedenheit auf der Bank und die Haltung des Trainers

Im Spiel gegen Norwegen setzte Cheftrainer Jorge Jesus im Angriff auf Joao Felix und Goncalo Ramos, und beide Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Trotz der hitzigen Atmosphäre in der zweiten Halbzeit wurde Ronaldo nicht eingewechselt und ging direkt nach Spielende in die Kabine.

Die Situation spitzte sich nach der Pressekonferenz und Notfallgesprächen mit der Führung des portugiesischen Fußballverbandes weiter zu. Cheftrainer Jorge Jesus zeigte sich in der Pressekonferenz unnachgiebig und betonte, dass sich jeder Spieler seinen Entscheidungen unterzuordnen habe.

Die Stellungnahme von Cristiano Ronaldo

Nachdem der Konflikt eskaliert war, veröffentlichte Cristiano Ronaldo eine spezielle Erklärung über seine sozialen Medien, in der er auf seine Zukunft im Nationalteam und die Gründe für seinen Abschied einging. Er bestätigte, dass er die Entscheidung nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Verbandspräsidenten getroffen habe.

„Nach der Pressekonferenz des Trainers und meinem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes habe ich beschlossen, das Trainingslager der Nationalmannschaft zu verlassen“, schrieb der Stürmer. Er betonte seine lebenslange Loyalität zur Nationalmannschaft und fügte hinzu, dass er die ganze Wahrheit zu gegebener Zeit enthüllen werde.

„Zu gegebener Zeit werde ich allen Portugiesen die Wahrheit darüber sagen, warum ich die Nationalmannschaft verlassen habe. Vorerst ist es an der Zeit, Portugal und all meinen Teamkollegen ohne Ausnahme viel Glück zu wünschen“, schloss der Spieler. Experten beobachten nun gespannt, wie sich das Team ohne seinen Kapitän vor den wichtigen Spielen schlagen wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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