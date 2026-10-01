OnePlus 16 Flaggschiff stellt AnTuTu-Rekord mit 5,63 Millionen Punkten auf

In einem sich schnell entwickelnden Smartphone-Markt setzen Hersteller mit ihren kommenden Geräten neue Maßstäbe in Sachen Leistung. Laut ixbt.com hat OnePlus offiziell die AnTuTu-Benchmark-Ergebnisse seines nächsten Flaggschiffs, des OnePlus 16, bekannt gegeben und damit einen absoluten Rekord aufgestellt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Laut der Erklärung des Herstellers erzielte das Flaggschiff der neuen Generation in Tests über 5,63 Millionen Punkte. Zuvor kursierten in verschiedenen Netzwerkquellen Leaks, die besagten, dass das Gerät 5,38 Millionen Punkte erreichen könnte. Unternehmensvertreter betonen, dass dieser Wert derzeit der höchste unter allen Geräten ist, die auf dieser Hardware-Plattform laufen.

Neuester Prozessor und Gaming-Fähigkeiten

Das OnePlus 16 wird eines der ersten Geräte auf dem Markt sein, das mit dem neuesten 2nm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Prozessor ausgestattet ist. Um eine hohe Leistung und Stabilität zu gewährleisten, haben Spezialisten von OnePlus und Qualcomm gemeinsam ein spezielles Low-Level-Softwaresystem namens Wind Chaser entwickelt. Dieses System garantiert die Stabilität der Bildrate bei langfristiger hoher Auslastung.

Es wurde außerdem angekündigt, dass in unterstützten Spielen, einschließlich PUBG Mobile, die Möglichkeit besteht, im nativen Modus mit bis zu 185 Bildern/Sekunde zu spielen. Zur Unterstützung des Hauptprozessors wurden drei spezielle Chips verbaut:

P4 Super Display — verantwortlich für die Bildverarbeitung

T3 Touch — reduziert die Latenz der Touch-Steuerung erheblich

G3 e-sports — optimiert die stabile Netzwerkverbindung

Bildschirm, Akku und Kamerafunktionen

Vorläufigen Informationen zufolge wird das Smartphone mit einem flachen 6,78-Zoll BOE OLED-Display mit dünnen Rändern ausgestattet sein. Dieser Bildschirm mit 1,5K-Auflösung unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 185 Hz, und die Dicke des Rahmens beträgt nur 1,15 mm. Ein weiterer überraschender Aspekt des Geräts ist der riesige 9000 mAh Akku, wobei die Ladeparameter derzeit noch geheim gehalten werden.

Auch bei den optischen Fähigkeiten steht das Flaggschiff in nichts nach. Die Hauptkamera wird mit einem 200 MP Sensor im 1/1,4-Zoll optischen Format ausgestattet sein. Ergänzt wird sie durch ein 50 MP Periskop-Modul mit 3-fachem optischen Zoom sowie eine dritte Weitwinkelkamera mit der gleichen Auflösung. Die offizielle Vorstellung des OnePlus 16 ist für den 12. Oktober dieses Jahres geplant.