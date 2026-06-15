Chinas Kinetica-1 Rakete bringt acht weitere Satelliten ins All

Chinas private Raumfahrtindustrie hat einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt. Die von CAS Space entwickelte Kinetica-1 (Lijian-1) Rakete hat ihre jüngste Mission erfolgreich abgeschlossen und acht Satelliten gleichzeitig in die Umlaufbahn gebracht. Dieser Start stärkt Chinas Führungsposition im Bereich der kommerziellen Raumfahrt weiter. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Start erfolgte am 15. Juni in den frühen Morgenstunden (Taschkenter Zeit) vom Weltraumbahnhof Jiuquan. Acht Geräte an Bord der Rakete, darunter der Satellit Cultural Relics 01, wurden präzise in die vorgesehenen Umlaufbahnen gebracht. Laut dem Bericht von ixbt.com arbeiteten alle Systeme im Normalbetrieb und die Mission wurde als voller Erfolg gewertet.

Ein neuer Rekord in der kommerziellen Raumfahrt

Nach diesem Start erreichte die Gesamtzahl der mit Raketen der Kinetica-1-Familie ins All beförderten Satelliten 105. Damit ist diese Rakete das erste kommerzielle Trägersystem in der Geschichte Chinas, das mehr als 100 Geräte in die Umlaufbahn gebracht hat. Insgesamt überstieg die von den Raketen ins All beförderte Nutzlast 15 Tonnen.

Experten von CAS Space betonen, dass der Vorbereitungsprozess für die Starts erheblich optimiert wurde. Dank der privaten Infrastruktur in der Weltraumzone Jiuquan wurde die Zeit für die Vorbereitung der Rakete auf der Startrampe auf nur zehn Tage verkürzt. Dies ermöglicht eine Erhöhung der Startfrequenz.

Zukunftspläne: Seestarts und Regelmäßigkeit

Das Unternehmen plant, ab der zweiten Jahreshälfte 2026 in eine neue Phase einzutreten. Wie der stellvertretende Chefkonstrukteur des Programms, Meng Xianfu, mitteilte, werden die Kinetica-1-Raketen auf einen regelmäßigen Modus umgestellt, bei dem sie mindestens einmal im Monat abheben. Dies erhöht die Servicegeschwindigkeit für internationale Kunden.

CAS Space plant zudem erstmals den Start einer Rakete von einer Seeplattform aus. Starts von See aus bieten einen großen Vorteil bei der Lieferung von Fracht in spezielle Umlaufbahnen, die von landgestützten Weltraumbahnhöfen aus schwer zu erreichen sind. Eine solche Technologie hebt Chinas Flexibilität bei der Erschließung des Weltraums auf ein neues Niveau.

Für sich schnell entwickelnde Länder ist die Erschwinglichkeit und Regelmäßigkeit privater Weltraumstarts von großer Bedeutung. In Zukunft könnten lokale wissenschaftliche Kreise und Kommunikationsbetreiber die Möglichkeit haben, ihre eigenen Geräte genau über solche privaten Träger ins All zu befördern.