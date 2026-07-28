China testet sein erstes wiederverwendbares Raumschiff Lihong-2

Das chinesische Raumfahrtunternehmen CAS Space und das Institut für Mechanik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung wiederverwendbarer Raketen- und Raumschifftechnologien erreicht. Laut Ixbt.com hat das neu gegründete Pekinger Labor für Ingenieurmechanik und Steuerungssysteme Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Schaffung vollständig wiederverwendbarer Trägerraketen aufgenommen. Diese Initiative zielt darauf ab, die kommerziellen Raumfahrtprojekte des Landes auf ein neues Niveau zu heben, berichtet Ixbt.com berichtet .

Neue wissenschaftliche Zentren und Vollzyklus-Operationen

Zusätzlich zu den gemeinsamen Strukturen eröffnete CAS Space auch das Institut für Innovationsforschung. Dieses Zentrum ist mit der Entwicklung vielversprechender Technologien, dem Testen moderner Ingenieurlösungen und der Beschleunigung kommerzieller Raumfahrtprojekte beauftragt. Nach Ansicht von Unternehmensexperten werden die Aktivitäten beider Strukturen einen vollständigen Zyklus von der Grundlagenforschung über Bodentests bis hin zu den Vorbereitungen vor dem Flug gewährleisten.

Derzeit haben die ersten Tests das Laborstadium hinter sich gelassen, und die Vorbereitungen für praktische Flüge sind im Gange. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Demonstrator Lihong-2, der Rückkehr- und Wiederverwendungstechnologien umfasst und für die Durchführung wissenschaftlicher Experimente unter Mikrogravitationsbedingungen ausgelegt ist. Die Konstruktionsarbeiten des Projekts wurden abgeschlossen, und derzeit laufen umfangreiche Bodentests.

Technische Daten des Raumschiffs Lihong-2

Der erste Debütflug des Geräts sieht einen Aufstieg auf eine Höhe von 100 Kilometern vor, gefolgt von einer vertikalen Landung. Offiziellen Angaben zufolge hat Lihong-2 die folgenden technischen Parameter:

Die Länge beträgt 18 Meter;

Der Durchmesser beträgt 3,35 Meter;

Die Anfangsmasse beträgt fast 60 Tonnen;

Kann bis zu sieben Passagiere oder bis zu drei Tonnen Nutzlast transportieren;

Die Schwerelosigkeit im Weltraum dauert drei Minuten.

Während der ersten Mission werden mehrere experimentelle Nutzlasten in den Weltraum gebracht, darunter ein automatisches Gerät zum Züchten von Proteinkristallen. Wissenschaftler planen, anhand dieser Proben Forschungen zur Entwicklung neuer Medikamente gegen Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durchzuführen. An Bord befinden sich zudem ein autonomer Roboter zur Überprüfung von Arbeitsabläufen im Weltraum sowie ein spezielles System zur Überwachung des Passagierstatus für zukünftige Touristenflüge.

Die Hauptaufgabe des Fluges besteht darin, die Fähigkeit zur selbstständigen Rückkehr zur Erde, zur Navigation und zu einer präzisen Landung nach Abschluss der aktiven Phase zu testen. Als logische Fortsetzung des Programms ist danach für 2028 der Test eines vollwertigen, mehrfach verwendbaren Lihong-3-Apparats für langfristige Orbitalmissionen geplant.