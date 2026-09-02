Red Magic 11S Pro+ zum leistungsstärksten Smartphone im August 2026 gekürt

Die bekannte Plattform AnTuTu hat ihr neues Ranking der leistungsstärksten Android-Smartphones für August 2026 veröffentlicht. An der Spitze dieser prestigeträchtigen Liste steht das Red Magic 11S Pro+, ein Modell aus der Kategorie der Gaming-Gadgets. Es stellte bei den Tests einen absoluten Rekord auf und zog die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com konnte dieses Flaggschiff-Gerät im AnTuTu-Benchmark stolze 4.118.689 Punkte erzielen. Das hohe Ergebnis des Smartphones ist auf sein durchdachtes technisches Design und die moderne Hardware zurückzuführen.

Spitzen-Hardware und Display-Eigenschaften

Das Herzstück des Geräts ist sein Highlight. Das Red Magic 11S Pro+ ist mit einer speziellen übertakteten Version des Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessors ausgestattet. Der Super-Kern dieses Prozessors arbeitet mit einer Frequenz von 4,74 GHz und sorgt für eine beispiellose Geschwindigkeit selbst bei höchster Auslastung.

Auch das Design des Smartphones ist besonders. Die Hersteller haben einen perfekt flachen Bildschirm ohne Aussparungen oder Löcher verbaut. Dies stellt sicher, dass den Nutzer beim Spielen oder Videoschauen nichts ablenkt.

Akkukapazität und Wettbewerb im Ranking

Die energetischen Fähigkeiten des Geräts sind ebenfalls beeindruckend. Das Red Magic 11S Pro+ verfügt über einen riesigen 8000 mAh Akku und unterstützt 80W Schnellladetechnologie. Dies garantiert eine lange autonome Laufzeit für ein solch leistungsstarkes Smartphone.

Laut den Ranking-Ergebnissen lag das zweitplatzierte iQOO 15 Ultra nur 111 Punkte hinter dem Gewinner, mit einem Ergebnis von 4.118.578 Punkten. Der Unterschied zwischen diesen Werten beträgt nur 0,003 %, was zeigt, wie hart der Wettbewerb unter den Spitzenreitern ist. Die Top 3 werden durch das Red Magic 11 Pro+ mit 4.049.580 Punkten komplettiert.

Den Daten von AnTuTu zufolge basieren alle zehn leistungsstärksten Geräte des Monats August auf dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor; kein einziges Gerät mit MediaTek-Chip hat es in die Liste geschafft. Die Statistiken wurden in China vom 1. bis 31. August 2026 mit AnTuTu V11 erhoben, wobei für jedes Modell mindestens 1000 gültige Tests erforderlich waren.