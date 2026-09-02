Xiaomi 17 Max belegt den ersten Platz im AnTuTu-Nutzer-Ranking

Die bekannte Plattform AnTuTu hat ihr Ranking der von Nutzern am besten bewerteten Android-Smartphones für Ende August 2026 veröffentlicht. Laut ixbt.com wurde die Liste angeführt von Xiaomi 17 Max , das von seinen Besitzern eine positive Bewertung von 97,58 % erhielt. Dieser Wert zeigt, dass das Gerät nicht nur technisch fortschrittlich ist, sondern auch die täglichen Bedürfnisse der Käufer voll erfüllt. Dies berichtet Ixbt.com .

Die von AnTuTu bereitgestellten statistischen Daten basieren nicht auf traditionellen Leistungstests, sondern direkt auf den persönlichen Bewertungen der Nutzer innerhalb der App. Die Daten wurden zum Stand vom 31. August dieses Jahres ausschließlich für den chinesischen Markt erhoben. Für das Xiaomi 17 Max ist dies ein bedeutender Meilenstein, nachdem das Smartphone bereits im Vormonat in den Top 3 vertreten war.

Technische Fähigkeiten des Spitzenmodells

Das Xiaomi 17 Max überzeugt durch seine beeindruckenden technischen Daten. Das Smartphone ist mit einem riesigen 6,9-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2608 × 1200 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Als Herzstück dient die fortschrittliche Snapdragon 8 Elite Gen 5 Flaggschiff-Plattform.

Besonders die Akkukapazität und die Ausdauer des Smartphones haben die Käufer beeindruckt. Es verfügt über einen 8000 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku, der 100 W kabelgebundenes und 50 W kabelloses Schnellladen unterstützt.

Kamera und zusätzliche Funktionen

Das in Zusammenarbeit mit Leica-Experten entwickelte Kamerasystem stieß ebenfalls auf große Zustimmung. Es umfasst ein 200 MP Hauptmodul mit optischer Stabilisierung, eine 50 MP Periskop-Kamera mit 3-fachem optischem Zoom sowie ein 50 MP Ultraweitwinkelobjektiv.

Auch die Robustheit und Benutzerfreundlichkeit des Geräts wurden positiv hervorgehoben. Das Gehäuse ist nach IP68- und IP69-Standards gegen Wasser und Staub geschützt. Zudem bietet es einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor und hochwertige Stereolautsprecher.

Weitere Konkurrenzmodelle auf dem Markt

Den zweiten Platz im Ranking belegte das Oppo K15 Pro+ mit einer positiven Bewertung von 97,42 %. Dieses Gerät ist mit einem Dimensity 9500s Prozessor, einem aktiven Kühlsystem, einem 165 Hz AMOLED-Display und einem 8000 mAh Akku ausgestattet.

Die Top 3 werden durch das faltbare Oppo Find N5 mit einem Ergebnis von 96,52 % komplettiert, das damit das einzige Foldable in den Top 3 ist. Dieses Modell ist im zusammengeklappten Zustand nur 8,93 mm dünn und wiegt 229 Gramm. Ebenfalls in der Liste aufgeführt ist die Nubia Z70S Ultra Photographer Edition mit einer positiven Bewertung von 95 %.