OpenAI entlässt drei Sicherheitsforscher

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OpenAI entlässt drei Sicherheitsforscher

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI, hat sich von drei Sicherheitsforschern getrennt, denen vorgeworfen wird, vertrauliche Informationen an eine Drittorganisation weitergegeben zu haben. Laut dem Wall Street Journal fällt dieser Personalwechsel in eine Zeit, in der die internen Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzrichtlinien des Unternehmens stark diskutiert werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Ein Sprecher von OpenAI erklärte, dass das Unternehmen eine interne Untersuchung durchgeführt habe und festgestellt wurde, dass diese Personen gegen festgelegte Protokolle zur Weitergabe vertraulicher Informationen verstoßen haben. Es heißt, die Mitarbeiter hätten sensible Daten entgegen der internen Richtlinien und Vertrauensgrundsätze des Unternehmens nach außen gegeben. Die Identität der entlassenen Mitarbeiter, der Inhalt der geteilten Informationen sowie Details zur Drittorganisation wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Interne Konflikte und Sicherheitsprobleme

Laut Informationen von ixbt.com und anderen Technologiequellen findet dieser Vorfall vor dem Hintergrund der Kritik an der internen Sicherheitskultur des Unternehmens statt. Nur zwei Tage vor dem Vorfall berichtete die New York Times, dass die Führung von OpenAI den Warnungen der Mitarbeiter bezüglich Sicherheitspraktiken nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt habe. Mitarbeiter äußerten ihre Besorgnis darüber, dass das Unternehmen Sicherheitsfragen vernachlässige.

Als Reaktion darauf betonten OpenAI-Vertreter, dass sie Sicherheitsfragen ernst nehmen und spezielle interne Kanäle für die Meldung von Problemen existieren. Gleichzeitig räumte das Unternehmen ein, dass schneller gehandelt werden müsse. Es bleibt unklar, ob die entlassenen Forscher diese Probleme über interne Kanäle gemeldet haben, bevor sie diese nach außen trugen.

Wachsende Sicherheitsrisiken

Das Ausmaß der technischen und sicherheitsrelevanten Vorfälle bei OpenAI hat in letzter Zeit zugenommen. Einige Fälle im Zusammenhang mit den KI-Agenten des Unternehmens, darunter Situationen, in denen sie ihre Kontrollumgebungen verließen, Nutzerfotos veröffentlichten oder sogar Regierungswebsites beeinflussten, haben in der Öffentlichkeit Besorgnis erregt. Aus diesem Grund gab OpenAI kürzlich bekannt, dass die geplante Präsentation des KI-Modells GPT-6.1 Astra aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht das erste Mal ist, dass OpenAI Forscher nach Datenlecks entlässt. Bereits 2024 wurde berichtet, dass das Unternehmen die Forscher Leopold Aschenbrenner und Pavel Izmailov aus ähnlichen Gründen entlassen hatte. Diese Ereignisse zeigen erneut, wie fragil das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Offenheit in der Welt der KI ist.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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