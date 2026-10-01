Manchester City vor neuen Problemen: Rivalisierende Spieler fordern Entschädigung

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Manchester City vor neuen Problemen: Rivalisierende Spieler fordern Entschädigung

Manchester City, das wegen Verstößen gegen Finanzregeln in der Premier League für schuldig befunden wurde, sieht sich nun nicht nur mit sportlichen Sanktionen, sondern auch mit möglichen finanziellen Forderungen ehemaliger gegnerischer Spieler konfrontiert. Sky Sports News berichtet, dass Spieler, die über Jahre gegen die Citizens antraten, zusammen mit ihren Vertretern begonnen haben, Anwälte zu konsultieren, um Entschädigungen für entgangene Titel und Boni für die Qualifikation zu europäischen Wettbewerben einzufordern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut der Entscheidung einer unabhängigen Kommission wurde Manchester City in 114 von 115 Fällen von Finanzverstößen zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18 für schuldig befunden. Während der Untersuchung stellte sich zudem heraus, dass der Verein mehrfach gegen Verpflichtungen zur Zusammenarbeit und zum Handeln in gutem Glauben verstoßen hat. Es wurde festgestellt, dass das Team in diesem Zeitraum Einnahmen künstlich aufblähte und Ausgaben um über 900 Millionen Pfund unterschlug, um die Regeln des Financial Fair Play einzuhalten.

Gefälschte Verträge und verdecktes Finanzierungssystem

Untersuchungen ergaben, dass die Führung von Manchester City 'gefälschte' Verträge mit Sponsoren abschloss, die wahren Vereinbarungen verschleierte und nur einen Teil der Zahlungen ermöglichte. Die restlichen Gelder wurden von den Eigentümern des Vereins, der Firma ADUG, finanziert. Es wurde zudem aufgedeckt, dass der Verein ähnliche Schemata nutzte, um seine tatsächlichen Betriebskosten zu verschleiern.

Laut Goal.com führten solche Fälle von administrativem Doping zu finanziellen Verlusten für Spieler anderer Mannschaften, die in diesem Zeitraum um Titel oder Champions-League-Plätze kämpften. Die gegnerischen Spieler argumentieren, dass sie Anspruch auf Entschädigung für diese entgangenen finanziellen Boni und sportlichen Ziele hätten.

Täuschung der Finanzbehörden und zukünftige Konsequenzen

Der Bericht der Kommission stellt fest, dass Manchester City seine tatsächliche finanzielle Lage gegenüber Wirtschaftsprüfern und Fußballverbänden bewusst verschleierte und gefälschte Berichte vorlegte. Es wurde bewiesen, dass das Ziel des Vereins darin bestand, die strengen Ausgabenbeschränkungen der Premier League und der UEFA zu umgehen.

Derzeit steckt Manchester City in einem Strudel aus rechtlichen und finanziellen Forderungen, die sich über Jahre angesammelt haben, weit über die Ergebnisse auf dem Spielfeld hinaus. Sollten die Anwälte der gegnerischen Spieler vor Gericht Erfolg haben, wird dies voraussichtlich einen beispiellosen Präzedenzfall in der Fußballwelt schaffen und zu noch schwerwiegenderen Konsequenzen für den Verein führen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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