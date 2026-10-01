Gary Neville warnt: Englischer Fußball könnte das Schicksal Italiens teilen

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Gary Neville warnt: Englischer Fußball könnte das Schicksal Italiens teilen

Der englische Fußball und die Geschichte der Premier League stecken in einer ihrer schwersten Krisen, nachdem Manchester City der massiven Verletzung von Finanzregeln für schuldig befunden wurde. Wie Goal.com berichtet, äußerte der bekannte Experte und ehemalige Fußballer Gary Neville große Sorge um die Zukunft des englischen Fußballs und betonte, dass der Wettbewerb ein ähnliches Schicksal wie der italienische Fußball im Jahr 2006 erleiden könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dem Gerichtsurteil zufolge wurde festgestellt, dass Manchester City seine finanzielle Lage zwischen 2009 und 2018 künstlich um über 900 Millionen Pfund aufgebläht hat. Diese Situation schadet dem globalen Ruf der prestigeträchtigsten Liga des Landes und gefährdet deren internationalen Status erheblich.

Das italienische Szenario und der internationale Ruf

In seinem Auftritt bei The Overlap merkte Gary Neville an, dass ihn diese Situation an den berüchtigten Calciopoli-Skandal in Italien erinnere. Aufgrund der damaligen Ereignisse, die den europäischen Fußball erschütterten, wurden Juventus die Meistertitel aberkannt und der Verein in eine niedrigere Liga zwangsabgestiegen. Neville ist der Meinung, dass die Premier League immer ein Vorbild für Integrität und hohe Standards war, dieser Ruf jedoch nun beschmutzt wird.

Der Experte betonte, dass die Premier League eines der wichtigsten Exportgüter Großbritanniens ist. Überall auf der Welt sprechen Menschen über Liverpool, Manchester United, Arsenal oder die englische Liga im Allgemeinen. Aufgrund der aktuellen Kontroversen sieht sich der Wettbewerb jedoch weltweit scharfer Kritik ausgesetzt.

Strafmaßnahmen und die Frage des Eigentümerwechsels

Manchester City weist alle Anschuldigungen kategorisch zurück, bereitet eine Berufung vor und behauptet, Beweise für seine Unschuld zu haben. Gary Neville betonte jedoch, dass einfache Punktabzüge oder die Aberkennung von Titeln nicht ausreichen, und forderte strengere Maßnahmen gegen solch massive Finanzverstöße.

Seiner Ansicht nach ist die einzig gerechte Strafe die vollständige Entfernung der Eigentümer und der Entzug ihrer Rechte. Neville fügte hinzu, dass solch industrielles Finanz-Doping dem Fußballsystem irreparablen Schaden zufügt und die härtesten Sanktionen gegen die Vereinsführung verhängt werden müssen.

Derzeit muss Manchester City bis Freitag seine offizielle Berufung gegen das Urteil einreichen. Angesichts des laufenden Rechtsstreits steht die Führung der Premier League unter enormem Druck, eine feste und endgültige Entscheidung zu treffen, um die Zukunft des englischen Fußballs zu sichern und dessen Fairness zu gewährleisten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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