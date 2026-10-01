Doppelpack und Assist von Norchayev: „Weiße Wölfe“ deklassieren Syrien (Video)

Das internationale Freundschaftsspiel im zentralen Pakhtakor-Stadion in Taschkent endete mit einem glanzvollen und souveränen Sieg der usbekischen Nationalmannschaft. Im Duell gegen die syrische Nationalmannschaft zeigten unsere Vertreter eine dominante Leistung, erzielten vier unbeantwortete Tore und gewannen am Ende 4:1 mit diesem Ergebnis.

Husayn Norchayev, der zum Helden des Spiels avancierte, glänzte mit zwei Toren und einer Vorlage.

Offensiver Start und zwei Treffer in der ersten Halbzeit

Unsere Nationalmannschaft übernahm von den ersten Minuten an die Initiative und setzte die gegnerische Abwehr unter ständigen Druck:

27. Minute | 1:0: Nach einem präzisen Zuspiel von Husayn Norchayev traf Mittelfeldspieler Sherzod Esanov punktgenau ins Tor und eröffnete den Torreigen.

45. Minute | 2:0: In den letzten Sekunden der ersten Halbzeit Akmal Mozgovoy zog aus der Distanz ab und ließ dem syrischen Torhüter keine Chance.

Norchayevs Gala und die Wechsel in der Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit ließen unsere Jungs nicht nach:

49. Minute | 3:0: Nach einem präzisen Pass von Teamleader Abbos Fayzullayev verwandelte Husayn Norchayev eiskalt und entschied das Spiel praktisch vorzeitig.

90. Minute | 4:0: Kurz vor Schluss verwertete der eingewechselte Diyor Xolmatov eine Vorlage von Husayn Norchayev der damit seinen Doppelpack schnürte und den Sieg deutlich machte.

90.+2 Minute | 4:1: In der Nachspielzeit verkürzte der erfahrene syrische Stürmer Mahmoud al-Mawas noch einmal auf den Endstand.

Details zum Freundschaftsspiel und Aufstellungen:

Usbekistan — Syrien 4:1

Tore: Sherzod Esanov (27.), Akmal Mozgovoy (45.), Husayn Norchayev (49., 90.) — Mahmoud al-Mawas (90.+2).

Gelbe Karten: Mahmoud al-Aswad (11.), Mahmoud Mahamadjonov (77.).

Aufstellung Usbekistan:

Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 86.), Behruz Karimov (Hojiakbar Alijonov, 63.), Jahongir O‘rozov (Muhammad Hakimov, 86.), Akmal Mozgovoy (Diyor Xolmatov, 78.), Odil Hamrobekov (Umarali Rahmonaliyev, 63.), Aziz Amonov (Aziz Xolmurodov, 78.), Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev (Jasurbek Jaloliddinov, 63.), Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.

Aufstellung Syrien:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Ousou, Abdullah ash-Shami (Khalid Kurdaghli, 58.), Jan Yahya Mustafa (Mahmoud al-Mawas, 58.), Mahmoud al-Aswad (Elmar Abraham, 46.), Mohammed Osman (Wissam Dukhon, 88.), Ahmad Yasin ad-Dali (Zakaria Hannan, 46.), Johannes Danho (Abdurrazzaq al-Muhammad, 58.), Noah Leon (Omar as-Soma, 58.), Alaa ad-Din Yasin ad-Dali (Mohammed al-Hallaq, 46.).

Dieses Testspiel diente dem Trainerstab unserer Nationalmannschaft als wichtiger Test, um das Potenzial junger Spieler zu prüfen und die Tiefe des Kaders zu stärken. Der souveräne Sieg sorgte bei den Fans für eine echte Feierstimmung.