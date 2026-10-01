Indischer Pilot rettet 174 Passagiere vor dem Absturz

Bei einem Notfall an Bord eines Flydubai-Fluges von Dubai nach Tel Aviv half der indische Kapitän Smit Machchhar, das Leben der Passagiere zu retten. Der Vorfall ereignete sich am 30. September.

Es stellte sich heraus, dass der Co-Pilot während des Fluges den Kapitän angegriffen hatte. Daraufhin sendete das Flugzeug Notsignale und sank innerhalb kurzer Zeit rapide ab. Trotz seiner Verletzungen gelang es Machchhar, die Cockpittür zu öffnen. Dies ermöglichte es den Passagieren und der Besatzung, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

An Bord befanden sich 174 Passagiere. Nach dem Vorfall wurde das Flugzeug in Saudi-Arabien sicher am Flughafen Tabuk gelandet. Alle Passagiere überlebten.

Machchhar wurde in ein Krankenhaus in Saudi-Arabien gebracht und sein Zustand ist Berichten zufolge stabil. Er arbeitet seit 2022 bei Flydubai und war zuvor bei der Fluggesellschaft SpiceJet tätig.

Der indische Premierminister Narendra Modi und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu lobten die Handlungen des Piloten und würdigten seinen Mut. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.