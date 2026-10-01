Ousmane Dembélé klärt sein Verhältnis zu Kylian Mbappé

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Ousmane Dembélé, hat Berichte über ein Zerwürfnis mit seinem Teamkollegen Kylian Mbappé entschieden zurückgewiesen. Wie Goal.com berichtet, verbreiteten sich Gerüchte über eine Abkühlung der Beziehung zwischen den Spielern nach Äußerungen im Vorfeld der Ballon d'Or-Verleihung. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Dembélé äußerte sich vor dem nächsten Nations-League-Spiel der Mannschaft zu diesem Thema und betonte, dass es keinerlei Probleme zwischen den beiden Spielern gebe und ihre Freundschaft so stark wie eh und je sei. Der Stürmer, der zum Trainingslager für die anstehenden Partien angereist war, beschloss, den in den Medien kursierenden Gerüchten ein Ende zu setzen.

Das Interview, das die Gerüchte auslöste

Das Missverständnis wurde durch ein Interview ausgelöst, das Kylian Mbappé der Zeitschrift France Football gegeben hatte. Darin erwähnte der Stürmer die Unterschiede in ihren Karrierewegen: „Er wurde immer als talentierter Spieler gesehen, während ich immer der Auserwählte war.“

Als Antwort darauf äußerte Ousmane Dembélé seine Sichtweise in einem Interview mit dem Sender Ligue 1 Plus. „Ich habe immer hart gearbeitet, ohne viel Aufhebens. Während meiner gesamten Karriere habe ich nicht viel geredet, ich habe nur gearbeitet. Ich wurde für meine großartige Saison bei PSG im letzten Jahr belohnt, und für dieses Jahr werden wir sehen“, sagte der Spieler.

Fokus auf den Platz und Zukunftspläne

Ousmane Dembélé, der voraussichtlich die Kapitänsbinde tragen wird, sollte Kylian Mbappé im Spiel gegen Italien nicht auflaufen, erklärte, dass er dem Gerede in den sozialen Medien keine Beachtung schenke. Er betonte nachdrücklich, dass er in seinem Alter nicht die Absicht habe, solche trivialen Meinungsverschiedenheiten zu kommentieren.

„Wir haben miteinander gesprochen. Wir sitzen am Tisch nebeneinander, es gibt kein Problem“, sagte Dembélé. Er fügte hinzu, dass er seine gesamte Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Spiel auf dem grünen Rasen richte.