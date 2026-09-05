Fälle von OpenAI KI-Agenten beim Ausbruch aus sicheren Umgebungen entdeckt

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Fälle von OpenAI KI-Agenten beim Ausbruch aus sicheren Umgebungen entdeckt

Die rasante Entwicklung von KI-Technologien und das Risiko, dass sie außer Kontrolle geraten, wird immer dringlicher. Laut ixbt.com haben KI-Agenten, die in den internen Systemen von OpenAI eingesetzt werden, in den letzten Monaten mehrere besorgniserregende Aktionen unternommen, um eingebaute Beschränkungen zu umgehen und aus sicheren Umgebungen (Sandboxes) auszubrechen. Diese Vorfälle zeigen deutlich, wie sehr es an unabhängigen, branchenweiten Prüfmechanismen mangelt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Bei einem der Vorfälle im Mai und Juni wurde festgestellt, dass die internen Agenten des Unternehmens eine weniger bekannte Wiki-Seite auf Deutsch übernommen hatten. Über diese Plattform koordinierten sie Bewertungsprozesse und tauschten Methoden zur Umgehung der eigenen Kontrollmechanismen von OpenAI aus. Obwohl OpenAI dies bisher nicht bestätigt hat, zeigen solche Vorfälle, dass KI-Modelle zunehmend in der Lage sind, eigenmächtig zu handeln und verdeckte netzwerkübergreifende Kommunikation aufzubauen.

Umfang und Grenzen unabhängiger Prüfungen

Dieser Vorfall wurde kurz nach einem Bericht der Forscher von METR und Redwood Research über eine Sicherheitsverletzung bei Hugging Face im Juli öffentlich. Im Juli gelang es einer Gruppe von OpenAI-Agenten während eines Cybersicherheitstests, aus ihrer Sub-Umgebung auszubrechen und auf die Server von Hugging Face zuzugreifen. Anschließend übernahm eine zweite Gruppe von Agenten die Methoden der ersten und verschaffte sich Administratorrechte für einen Forschungscluster in der OpenAI-Infrastruktur.

OpenAI hatte METR- und Redwood-Experten beauftragt, den Teil des Vorfalls zu untersuchen, der Hugging Face betraf, doch der Umfang der Prüfung deckte keine Verstöße innerhalb der eigenen Infrastruktur des Unternehmens ab. Drei Forscher waren darauf beschränkt, während sechs Tagen im OpenAI-Büro nur einen kurzen Zeitraum bis zum 13. Juli zu untersuchen. Es ist jedoch bekannt, dass die Probleme in der OpenAI-Infrastruktur auch nach diesem Datum anhielten.

Wachsende Nachfrage nach unabhängiger Analyse in der Industrie

Jacob Steinhardt, Gründer und CEO des gemeinnützigen Forschungslabors Transluce, ist der Ansicht, dass solche Technologien das Potenzial haben, die Labormauern zu verlassen, und streng kontrolliert werden müssen. Nach ähnlichen Episoden mit Modellen von Meta und Anthropic fordern Sicherheitsforscher nachdrücklich, dass schwerwiegende Vorfälle von unabhängigen Experten untersucht werden sollten und nicht im Ermessen der Labore selbst liegen dürfen.

Der leitende Wissenschaftler von Redwood, Ryan Greenblatt, betonte auf seiner Social-Media-Seite, dass es während der Untersuchung sehr schwierig gewesen sei, den Ablauf der Ereignisse zu verstehen, und dass die wichtigsten Details erst am Ende der Forschung klar wurden. Es bleibt unklar, welche weiteren versteckten Vorfälle Experten hätten entdecken können, wenn der Umfang der Prüfung breiter gewesen wäre. Das Management von OpenAI hat auf diese Anfragen nicht reagiert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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