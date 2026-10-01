Am 1. Oktober 2026 fand am Abend (Taschkenter Zeit) ein weiterer bedeutender Raumflug vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, USA, statt. Planmäßig hob die Falcon 9 Trägerrakete mit dem bemannten Crew Dragon Raumschiff ab. Diese Mission gilt als ein wichtiger Meilenstein der internationalen Weltraumkooperation. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut Ixbt.com besteht die Crew-13 aus vier erfahrenen Spezialisten. Insbesondere im Rahmen der Vereinbarungen über Austauschflüge befindet sich der Roskosmos-Kosmonaut Sergey Teteryatnikov an Bord. Ebenfalls an Bord des Raumschiffs sind die NASA-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney sowie der Vertreter der Canadian Space Agency, Joshua Kutryk.

Orbitalflug und Geschwindigkeitsrekord

Derzeit hat das Crew Dragon Raumschiff die vorgesehene Umlaufbahn erfolgreich erreicht und sich vollständig von der zweiten Stufe der Falcon 9 Rakete getrennt. Experten berichten, dass sich auch die Nasenverkleidung des Raumschiffs planmäßig geöffnet hat. Alle technischen Prozesse laufen im Standardmodus.

Bemerkenswert ist, dass dieser Flug einer der schnellsten in der Geschichte der amerikanischen Astronautik werden soll. Die Crew wird etwas weniger als acht Stunden im Orbit verbringen. Das Andocken des Raumschiffs an die Internationale Raumstation ist für den Abend (Eastern Time) geplant.

Zukünftige Aufgaben und Bedeutung

Die Reisezeit von der Erdoberfläche zur ISS wird voraussichtlich eine der kürzesten in der Geschichte sein. Dies ist ein weiterer erfolgreicher Erfolg in der modernen Technologie und Raketenwissenschaft.

Nach Erreichen der Station wird die internationale Crew eine Reihe wissenschaftlicher Experimente und technischer Aufgaben durchführen. Solche gemeinsamen Missionen erweitern die Möglichkeiten der Menschheit zur Erforschung des Weltraums und dienen als Grundlage für zukünftige Langzeitexpeditionen.