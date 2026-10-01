SpaceX bestellt Ausrüstung im Wert von 68 Millionen Dollar bei der britischen Firma Filtronic

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SpaceX bestellt Ausrüstung im Wert von 68 Millionen Dollar bei der britischen Firma Filtronic

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk setzt den Ausbau seines globalen Starlink-Satellitennetzwerks zügig fort. Laut ixbt.com hat das britische Unternehmen Filtronic im Rahmen dieses groß angelegten Prozesses den größten Einzelauftrag seiner Geschichte erhalten. Der Gesamtwert des zwischen den Parteien unterzeichneten Vertrags beläuft sich auf 68,1 Millionen Dollar. Dies berichtet Ixbt.com .

Im Rahmen dieses bedeutenden Finanzabkommens wird Filtronic für SpaceX Cerus E-Band Galliumnitrid (GaN)-Leistungsverstärker liefern, die für Hochfrequenz-Kommunikationssysteme konzipiert sind. Diese Festkörper-Leistungsverstärker (SSPA) sind entscheidend für die weitere Verbesserung der Leistung der Satellitenkonstellation und die Erhöhung der Internetgeschwindigkeit.

Technologischer Vorsprung und Lieferfristen

Experten betonen, dass dieser Vertrag die wachsende Rolle der GaN-Technologie in leistungsstarken Satellitenkommunikationssystemen deutlich unterstreicht. Zudem festigt dieses Abkommen die führende Position von Filtronic in diesem Bereich.

Laut der Unternehmensmitteilung ist der Beginn der Auslieferung der neuen Geräteserie für das Geschäftsjahr 2028 geplant. Dieser Prozess soll schrittweise erfolgen und bis Anfang 2029 abgeschlossen sein. Dies sichert dem britischen Hersteller ein stabiles Auftragsportfolio für die kommenden Jahre.

Strategische Partnerschaft und Bedeutung für die Industrie

Es sei daran erinnert, dass Filtronic vor etwa einem Jahr einen ersten Testauftrag von SpaceX für E-Band GaN SSPA-Ausrüstung erhalten hatte. Seitdem hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten erheblich erweitert und daran gearbeitet, seine Position auf dem internationalen Markt zu stärken. Der neu unterzeichnete Großauftrag beweist die Richtigkeit der gewählten Strategie.

Diese Vereinbarung ist nicht nur für Filtronic, sondern für den gesamten britischen Raumfahrtsektor von großer Bedeutung. Denn die von britischen Ingenieuren entwickelte Spitzentechnologie wird direkt im Starlink-Netzwerk eingesetzt, einem der weltweit größten Satellitenkommunikationssysteme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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